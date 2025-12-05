Sorteo Mundial 2026: horario y dónde verlo en vivo en Estados Unidos

Este viernes 05 de diciembre se dará el primer paso al Mundial de 2026. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas (Kennedy Center) en Washington D. C., Estados Unidos, será el escenario en el que se desarrollará el sorteo del Mundial de 2026. Conoce los detalles de este evento.

Por primera vez en la historia, el Mundial contará con la participación de 48 selecciones. En este sentido, este viernes se conocerá cómo quedarán repartidos los 12 grupos de la Copa del Mundo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Este incremento en la cantidad de selecciones participantes hará más largo el torneo. En la primera ronda clasificarán los dos mejores primeros de cada grupo y los seis mejores terceros. La ronda eliminatoria comenzará desde los dieciseisavos de final.

Bombos del sorteo del Mundial

Bombo 1: México, Canadá, EE. UU. (Anfitriones), Argentina, España, Francia, Brasil y Portugal.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelandia, Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina, Ucrania/Suecia/Polonia/Albania, Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo, Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda, R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica y Iraq/Bolivia/Suriname.

Horario y transmisión del sorteo en Estados Unidos

El sorteo iniciará a las 12:00 horas ET / 09:00 horas PT. Telemundo, Universo, Fox Sports serán los medios que transmitirán el sorteo. Vía Streaming también puede ser seguido a través de FIFA+.

