Arturo Carmona responde a Pati Chapoy tras sus comentarios sobre su hija Melenie

El actor Arturo Carmona confrontó públicamente a la periodista Pati Chapoy luego de que opinara sobre la relación de su hija, Melenie Carmona, con su madre, la cantante Alicia Villarreal.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Carmona expresó su descontento con las declaraciones hechas por Chapoy en el programa Ventaneando, donde la conductora criticó a Melenie por expresar en un live su distanciamiento de Villarreal y por cuestionar la nueva relación amorosa de su madre.

“Solo para decirle que le mando un saludo, que la respeto mucho y que no entiendo su falta de respeto hacia mi persona y hacia mi hija. El hecho de que usted sea una figura pública, titular de un programa de espectáculos, no le da derecho a hablar así nada más a la ligera, sin conocimiento de causa”, mencionó el actor.

Carmona hizo un llamado para que Chapoy limite sus opiniones sobre su familia: “Con todo respeto, se está equivocando, señora, y perdón, pero no es quién para faltar el respeto a mi hija y un servidor. El hecho de que tenga entrevistas pagadas o pactadas con otra persona (Alicia Villarreal) no significa que la versión de la otra persona sea la correcta o verdadera”.

Además, el actor señaló a la periodista como presunta responsable del incremento de críticas y hate que su hija está recibiendo en redes sociales: “La señalo a usted como responsable de todo el hate que mi hija está sufriendo de manera injusta. Usted tiene un gran poder de convocatoria y usarlo de esta manera hacia una joven que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que está pasando… es irresponsable”.

El origen de la polémica

Todo comenzó cuando Melenie Carmona, de 26 años, habló en una transmisión en vivo sobre su distanciamiento de Alicia Villarreal. Pati Chapoy, al retomar el tema en su programa, cuestionó el tono utilizado por la joven y le recordó el apoyo que ha recibido de su madre a lo largo de su vida.

“Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida… Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste”, expresó Chapoy, añadiendo que le pareció “triste” que Arturo Carmona apoyara públicamente a su hija en esta postura.

Arturo Carmona cerró su mensaje con un tono conciliatorio pero firme: “De verdad, espero que recapacite, se lo digo con admiración, señora, a usted, que la conozco desde hace muchos años. Que Dios la bendiga”.

