Árbol se desploma sobre el auto de Arturo Carmona: esto fue lo que pasó

El actor y empresario Arturo Carmona se convirtió en tendencia en redes sociales tras un insólito accidente: un árbol colapsó directamente sobre su automóvil mientras él cenaba en un restaurante de la Ciudad de México. Afortunadamente, Carmona y sus acompañantes salieron ilesos.

Según reportes del periodista Jorge Carbajal, el incidente ocurrió en la tarde del jueves en el restaurante argentino Cambalache, donde Carmona disfrutaba de su cena. Mientras el actor y sus acompañantes degustaban la comida, un árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre su vehículo, dejándolo completamente cubierto por las ramas y el tronco.

El programa ‘En Shock’ difundió imágenes del auto totalmente sepultado bajo la vegetación, lo que hace suponer que podría tratarse de una pérdida total. Sin embargo, lo más importante: nadie resultó herido. Las autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para asegurar la zona y descartar daños personales.

Carmona responde con humor: “Cosas que pasan…”

Lejos de mostrarse alterado, Arturo Carmona optó por restarle dramatismo al suceso. En declaraciones recogidas por medios, el actor bromeó sobre el incidente:

“Cosas que pasan… bueno aquí están, qué procede. Ay mi carrito… ya lo cubrirá el seguro, son cosas materiales. Estamos bien que es lo importante, no estábamos dentro del coche, ni por subirnos al coche y bueno ya nos tocó, ahí estamos, ni hablar”.

Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el incidente no tardó en ser interpretado por algunos internautas como una especie de “karma”. Y es que Carmona ha estado en el centro de una polémica reciente por su relación profesional con Cruz Martínez, exesposo de Alicia Villarreal —y también ex de Carmona.

Alicia Villarreal denunció públicamente a Martínez por presunta violencia doméstica y robo, y no ha ocultado su malestar por el hecho de que Carmona mantenga una sociedad comercial con él. En redes sociales, usuarios no dudaron en vincular el accidente con esta controversia:

Carmona, por su parte, ha defendido públicamente su vínculo laboral con Martínez, aclarando que se trata de una relación estrictamente profesional y de larga data. En entrevistas recientes, enfatizó que esos negocios son una fuente de ingresos para sus hijos y que no está dispuesto a romperlos por presiones externas.

“No entiendo el enojo de Alicia… lo que yo hago con su marido, aún, es una sociedad. Trabajar, ver por nosotros, ver por la familia. Es algo que disfrutamos desde hace mucho tiempo, no desde ahora”, declaró el actor.

Además, reiteró su respeto hacia Villarreal, a quien considera “una gran mujer y la madre de su hija”, pero dejó claro que no mezclará lo personal con lo profesional.

