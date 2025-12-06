Auracast: la función oculta de tus audífonos Bluetooth que probablemente desconocías

Auracast es una de esas funciones escondidas que ya está en muchos audífonos, móviles y televisores pero casi nadie la está usando, y es un desperdicio enorme. Es básicamente “Bluetooth en modo broadcast” para compartir audio con varias personas a la vez, sin líos de emparejar uno por uno.

Qué es exactamente Auracast

Auracast es una nueva capacidad de Bluetooth LE Audio que permite que un solo dispositivo (tu móvil, tu TV, un altavoz) emita audio para que muchos auriculares o altavoces se conecten al mismo tiempo, como si fuera una emisora de radio privada.

A diferencia del Bluetooth clásico, que va de uno a uno (móvil–audífonos), Auracast funciona en modo “uno a muchos”, sin necesidad de emparejar cada dispositivo uno por uno.

Técnicamente, se apoya en Bluetooth Low Energy y en el códec LC3, que permite enviar audio de buena calidad consumiendo menos batería que los perfiles de audio antiguos. Esto abre la puerta a nuevas experiencias: desde compartir música con amigos hasta usarlo como sistema de escucha asistida en lugares públicos como aeropuertos, cines o museos.

Cómo funciona Auracast en la práctica

En un “setup” Auracast hay tres piezas: el transmisor (por ejemplo, la TV o el móvil), el asistente Auracast (la app o el sistema del teléfono que te enseña las emisiones disponibles) y el receptor (tus auriculares, audífonos o altavoz). El transmisor empieza a emitir un flujo de audio por Bluetooth LE junto con una “anuncio” de que hay una transmisión disponible, y el asistente Auracast la detecta, igual que detectas redes WiFi cercanas.

Desde el punto de vista del usuario, lo normal será abrir una sección tipo “Emisiones cercanas” en el móvil o en la tele y ver una lista de transmisiones Auracast disponibles, con nombres como “TV del bar”, “Gimnasio Sala Cardio” o “Sala 3 – Cine”. Solo eliges la que quieres, tocas para unirte… y tu audio se sincroniza con el resto de personas que estén conectadas, cada una con su propio volumen y su propio dispositivo. ​

Dónde ya se está usando (aunque no te lo digan)

Aunque el nombre no te suene, Auracast ya está desplegándose en productos de marcas grandes como JBL, Samsung, LG o Google, solo que casi nadie lo está usando porque es una función cero promocionada. JBL, por ejemplo, es de las pocas marcas que presume de Auracast en sus altavoces y auriculares recientes, desde modelos portátiles tipo Charge y Clip hasta equipos más grandes tipo PartyBox, e incluso accesorios dedicados para transmitir audio por Auracast a auriculares cercanos.

En el mundo de las teles, Samsung lleva integrando Auracast en sus TV 8K de gama alta desde 2023, y LG ha empezado a añadir soporte en sus modelos OLED y QLED de 2025, aunque apenas lo mencionan en las fichas de producto. En móviles, Android ya soporta Auracast, y Pixel, Samsung Galaxy y otros fabricantes están activando LE Audio y Auracast en sus gamas más nuevas, lo que convierte al smartphone en el “mando universal” para entrar y salir de emisiones de audio en espacios públicos.

Para qué sirve y por qué deberías empezar a usarlo

Aquí viene lo interesante: Auracast no es solo “compartir música con amigos”, es una nueva capa de audio sobre el mundo físico. Algunos usos súper potentes:

Ver la TV en casa sin molestar a nadie: varios miembros de la familia se conectan a la misma tele con sus propios audífonos, cada uno con su volumen y sus ajustes, ideal para ver series de madrugada.

Escuchar la tele del bar o del gimnasio: la pantalla tiene Auracast, tú buscas la emisión desde el móvil, te conectas y escuchas los comentarios del partido o las noticias con claridad en tus auriculares, sin ruido de fondo. ​

Ayuda auditiva en cines, museos y aeropuertos: las instalaciones pueden emitir anuncios, guías o el audio de la película por Auracast, y los usuarios con audífonos o cascos compatibles se conectan directamente sin hardware especial.

Además, para las personas con pérdida de audición es un salto enorme: pueden recibir el audio directamente en sus audífonos Bluetooth LE, aplicar sus propios presets desde el móvil y entender mejor anuncios o diálogos sin depender de sistemas de bucle de inducción antiguos. Es accesibilidad, pero también comodidad pura para cualquiera que use auriculares.

La gran ventaja es que todo esto se hace con baja latencia y buena sincronización, clave para que el audio no vaya retrasado respecto a la imagen o al evento en directo, incluso cuando hay muchas personas conectadas a la vez. Y como funciona sobre Bluetooth Low Energy, el impacto en la batería de tu móvil o tus cascos es menor que con los perfiles clásicos.

Cómo saber si ya tienes Auracast y cómo empezar

Lo más probable es que alguno de tus dispositivos ya tenga Bluetooth LE Audio y Auracast y no lo sepas. Algunos pasos rápidos:

Revisa las especificaciones de tus auriculares o altavoces recientes buscando las palabras “LE Audio”, “Auracast” o el logo correspondiente; marcas como JBL, Jabra, Samsung o Sony ya lo incluyen en modelos nuevos.

Mira en los ajustes de sonido de tu tele 8K o de tus últimas OLED/QLED, sobre todo si son modelos Samsung o LG de 2023 en adelante; muchas ya traen Auracast, aunque esté medio escondido en los menús.

En Android, revisa si tu móvil está actualizado y si aparece alguna opción asociada a “Emisiones de audio”, “LE Audio” o Auracast; Pixel y varios Galaxy recientes ya permiten buscar y unirse a emisiones cercanas.

Auracast apunta a convertirse en el estándar para compartir audio en espacios públicos y privados, igual que el WiFi se volvió imprescindible para los datos. Tener dispositivos compatibles hoy significa que estarás listo para cuando tu gimnasio, tu cine de barrio o tu aeropuerto local activen emisiones Auracast y te permitan “sintonizar” el audio perfecto con un par de toques.

Si te gusta la tecnología práctica, Auracast es esa función oculta que merece salir de la sombra. Empieza a buscarla en tus dispositivos, activa las opciones de LE Audio y, en cuanto veas una emisión disponible, conéctate: probablemente no quieras volver atrás al Bluetooth de toda la vida.

