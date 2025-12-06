Eduardo Manzano: ¿De qué murió el integrante de “Los Polivoces”?

El fallecimiento del actor y comediante Eduardo Manzano ha dejado un vacío en el mundo del entretenimiento en México y desatado una oleada de homenajes por parte de sus colegas artistas, algunos de los cuales se dieron cita en el velorio que tuvo lugar el pasado 5 de diciembre en la Ciudad de México.

Durante este agridulce encuentro en el que decenas de personas se reunieron para despedir al histrión, su hijo Lalo Manzano Jr. concedió unos minutos a la prensa para disipar las dudas del público con respecto a la causa del fallecimiento del artista.

De acuerdo con sus declaraciones, el integrante de “Los Polivoces” experimentó una “muerte tranquila”. Esta fue derivada de un paro respiratorio mientras el reconocido comediante dormía.

“Es la ley de la vida. No fue nada caótico, fue un paro respiratorio. La muerte del rey: se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos“, reveló Lalo Manzano Jr. ante las cámaras de diversos medios de comunicación.

Sobre las últimas horas de vida del famoso, se comentó que estos se dieron en compañía de sus seres queridos y arropado por el acompañamiento de su equipo médico.

Y aunque su partida representa una pérdida irreparable para sus familiares, reconocen el ciclo de la vida: “Evidentemente, nosotros que quedamos aquí queremos que dure mucho, pero cuando ves a alguien que ya realmente terminó sus batallas y todas las coronó, creo en honra y gloria que siga su camino, que vaya a donde tiene que estar”, señaló su primogénito.

Al velorio de Eduardo Manzano acudieron diversas figuras del entretenimiento en México, incluido su compañero y amigo Jorge Ortiz de Pinedo, con quien compartió escena en su último proyecto en televisión, “Una Familia de Diez”. Además de él, se dieron de cita personalidades como: Ricardo Margaleff y Juan Carlos “El Borrego” Nava.

