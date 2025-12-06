Fiscales de Arizona pedirán pena de muerte para acusados de asesinar y quemar a una bailarina exótica

La fiscalía de Arizona anunció que planea solicitar la pena de muerte si dos hombres son condenados por el brutal asesinato de una bailarina exótica en 2023.

En documentos judiciales, la fiscalía del Condado de Maricopa declaró el miércoles que Cudjoe Young, de 29 años, y Sencere Hayes, de 23, actuaron de forma “especialmente atroz, cruel o depravada” en el asesinato de Mercedes Vega, de 22 años.

Las autoridades alegan en los documentos que los hombres asesinaron a Vega “para impedir su cooperación con una investigación policial oficial, para impedir su testimonio en un procedimiento judicial o en represalia por su cooperación con una investigación policial oficial”.

Young y Hayes fueron imputados por los cargos de asesinato en primer grado, secuestro, incendio provocado, hurto y robo a mano armada con arma mortal. Hayes enfrenta un cargo adicional de obstrucción a la justicia.

Young se encuentra detenido con una fianza de 2.2 millones de dólares, según consta en los registros de la cárcel. Hayes se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares.

DEATH PENALTY: The Maricopa County Attorney's Office has filed their intent to seek the death penalty against Cudjoe Young and Sencere Hayes, who have been charged in the murder of Mercedes Vega. A third person, Jared Gray, has been charged in Vega's murder. At last check, he was… pic.twitter.com/fp5ltNHlYc — Ashley Holden (@ashleyvholden) December 3, 2025

No se presentó una notificación de intención de solicitar la pena de muerte contra Jared Gray, un tercer hombre acusado de asesinato en primer grado por el asesinato de Vega. Un portavoz de la fiscalía del condado se negó a explicar el motivo.

Gray, de 26 años, no se encuentra detenido en el condado de Maricopa, según informó el jueves un portavoz de la oficina del sheriff. Su libertad condicional por un robo no relacionado en Georgia fue revocada a principios de este año, y se le ordenó cumplir el resto de una condena de cinco años en ese estado.

Young está a la espera de juicio en un caso separado, en el que se le acusa de robar a Vega a punta de pistola en 2020 e intentar robar a otra bailarina exótica semanas después. Se declaró no culpable de esos cargos.

Las autoridades han informado que Vega fue secuestrada del estacionamiento de su edificio de apartamentos el 16 de abril de 2023. Posteriormente fue encontrada quemada, golpeada y baleada en un automóvil abandonado en una autopista interestatal al oeste de Phoenix.

Las autoridades no han revelado la conexión entre los tres acusados, pero todos tienen vínculos con Chattanooga, Tennessee, según una declaración jurada que respalda la orden de arresto contra Gray.

Los investigadores han citado pruebas que vinculan a Young con el coche donde se encontró el cuerpo de Vega, según la declaración jurada, mientras que las huellas dactilares vinculan a Gray y Hayes con el asesinato.

