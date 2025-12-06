Lionel Messi podrá unirse a grupo de campeones en Europa y la MLS

Lionel Messi está a un paso de entrar en un club histórico. El argentino disputará este sábado la final de la MLS con el Inter Miami ante Vancouver Whitecaps, un duelo que podría darle su primer título en el futbol de Estados Unidos.

A su vez, este título lo haría entrar en una lista privilegiada de futbolistas que conquistaron las ligas top de Europa o la UEFA Champions League, y también la liga estadounidense.

La MLS ha visto desfilar a múltiples figuras internacionales, pero su transformación tomó fuerza en 2007 con la llegada de David Beckham al LA Galaxy.

Desde entonces, el torneo dejó de verse únicamente como una “liga de retiro” y pasó a ser un destino atractivo para estrellas que buscan competir, crecer y dejar huella fuera del futbol europeo.

Con la llegada de Messi al Inter Miami, la franquicia propiedad de Beckham y otros inversionistas alcanzó un nuevo nivel, aumentando el impacto global de la MLS y elevando su competitividad.

Jugadores que conquistaron Europa y la MLS

David Beckham

Considerado el gran pionero de las superestrellas en la MLS, Beckham ganó el campeonato estadounidense en 2011 y 2012 con LA Galaxy.

Antes, en Europa, brilló con el Manchester United, donde ganó seis Premier League, dos FA Cup, una Champions League y una Intercontinental. Con el Real Madrid levantó LaLiga, y en el PSG añadió una Ligue 1.

Sebastian Giovinco

El italiano pasó de ser una joya de la Juventus a figura en la MLS. Con la Vecchia Signora ganó dos Serie A y dos Supercopas de Italia entre 2012 y 2014. En 2016 llegó al Toronto FC, club con el que conquistó la MLS en 2017, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del torneo.

Gareth Bale

El galés, estrella del Real Madrid durante una década, acumuló un palmarés impresionante: tres LaLiga, una Copa del Rey, cinco Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.

Tras llegar al LAFC en 2022, no tardó en dejar su sello: ese mismo año se coronó campeón de la MLS.

