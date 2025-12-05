Argentina de Messi deberá “dar el máximo para pasar de ronda”, dice Scaloni

El director técnico albiceleste, Lionel Scaloni, dejó un mensaje claro apenas terminado el sorteo mundialista: Argentina no puede relajarse. El entrenador habló con el canal Telefé y subrayó que, en la Copa del Mundo de 2026, cada partido será un examen. “Como dijimos en 2022, decimos ahora: no hay rivales fáciles, hay que jugar los partidos”, afirmó. Su advertencia marcó el tono de lo que espera de la Albiceleste, que compartirá el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania.

El técnico remarcó que el equipo deberá competir a tope desde el debut. “Los partidos hay que jugarlos, a priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo para poder pasar de ronda”, sentenció. En pocas palabras, Scaloni quiso despejar cualquier idea de facilidades para el campeón del mundo.

El análisis del Grupo J y un sorteo histórico

El seleccionador argentino también desmenuzó a los rivales. Sobre Austria, destacó que “hizo una gran eliminatoria” y lo definió como “un rival difícil”. En cuanto a Argelia, la elogió como “una buena selección que tiene grandes jugadores, un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países”. Además recordó su vínculo con Vladimir Petkovic, actual técnico argelino, a quien dirigió cuando jugaba en la Lazio: lo describió como “un gran entrenador”.

Acerca de Jordania, Scaloni admitió que es el rival del que menos referencias posee, aunque dejó claro que la Selección no puede confiarse: “No damos nada por descontado, si llegó ahí, por algo será”.

Consultado más tarde por un posible cruce ante España o Uruguay en dieciseisavos de final, el entrenador evitó proyectar escenarios: sería “un cruce difícil”, dijo, aunque remarcó que “primero hay que pasar, después ya se verá”.

El sorteo, celebrado este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., marcó el inicio formal de la cuenta regresiva hacia un Mundial que será histórico por varias razones. La FIFA estrenará un formato con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, un cambio trascendental respecto a torneos anteriores. México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes del evento.



