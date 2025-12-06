México vs. Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal, Bélgica y Argentina, antes del Mundial

La selección de México tendrá una intensa agenda en el semestre previo a su debut mundialista el próximo 11 de junio contra Sudáfrica, tanto con actividad dentro y fuera de la fecha FIFA que incluye a Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal, Bélgica y Argentina.

Lo anterior fue confirmado por fuentes allegadas a la Comisión de Selecciones Nacionales, que intentó reservarse los nombres de los adversarios del Tricolor, después de las gestiones de la gente de pantalón largo a petición expresa del técnico nacional Javier Aguirre para conformar su agenda de preparación de cara al Mundial.

De esta forma, en información a la que tuvo acceso La Opinión, se pudo conocer que México viajará en enero a Panamá y a Bolivia para enfrentar a la selección canalera y a los bolivianos sin los jugadores europeos al programarse este juego fuera de la fecha FIFA, que solo incluye actividad oficial hasta el mes de marzo.

Para febrero también se tiene proyectado jugar contra Islandia en un juego en la ciudad de Querétaro, también con los jugadores de la Liga MX, con la intención de que seguir mostrando la capacidad de los jugadores que puedan aparecer en la lista final que se dará a conocer después de la fecha FIFA de marzo.

Fecha FIFA en marzo

México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, donde se espera que el técnico de la escuadra lusitana, el español Roberto Martínez, incluya en su lista de viajeros a la estrella internacional Cristiano Ronaldo.

Tres días después, el Tricolor hará frente a Bélgica en el Soldier Field de Chicago, con la intención de reconocer el apoyo de los aficionados mexicanos que viven en la Unión Americana y que mejor en un escenario que ha sido muy importante en el panorama del cuadro mexicano.

Después de ese juego se plantea la opción de celebrar un partido en Puebla en mayo, previa autorización de la FIFA, por ser considerado el estadio Cuauhtémoc, uno de los escenarios de entrenamiento para las selecciones participantes en la justa mundialista.

Argentina está contemplado como adversario de la selección de México y es muy factible que el juego se realice en terreno poblano, sobre todo porque el duelo sería ya en el último tramo de preparación de ambos equipos, además de que hace dos meses, el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) Claudio “Chiquito” Sánchez anunció la firma del juego contra el equipo azteca.

Aunque el contrato establece que el partido debe ser en una ciudad de Estados Unidos, pero la cercanía del Mundial podría cambiar las condiciones del contrato. Lo cierto es que el duelo contra el campeón del mundo luce muy interesante previo a la justa mundialista.

