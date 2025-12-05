Al técnico de Sudáfrica no le preocupa que México sea local

Han pasado 40 años de la derrota con México en la inauguración del Mundial de México 1986, pero el técnico belga de Sudáfrica, Hugo Broos, lo recuerda como si fuera ayer y por esa razón al conocer que los Bafana, Bafana abrirán el mundial contra el Tricolor aseguró que no le preocupa enfrentar al local.

“Estoy de acuerdo en esto, México es un mejor equipo, pero no siempre el mejor equipo gana, así que lucharemos porque por ello e intentaremos tener un resultado que nos favorezca, ya veremos cuál es el resultado”, dijo el estratega europeo.

También señaló que: “Me preocupa cualquier cosa, pero tienes que jugar el juego, ya sabes en el fútbol después de minutos, ya veremos qué pasa. Y no es ahora que México sea mejor porque juegue en casa”, precisó Bross, dentro de las múltiples entrevistas que dio sobre el duelo contra México en el Mundial 2026.

Así fue la expresión del estratega europeo de la escuadra sudafricana al finalizar el sorteo mundialista celebrado en el Kennedy Center de Washington D. C., después de conocer que quedaron ubicados en el Grupo A con México, República de Corea (Corea del Sur) y un rival del repechaje europeo entre Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia, de inmediato sus recuerdos retrocedieron cuatro décadas con aquella derrota 2-1 con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez.

Hace 40 años

En ese partido celebrado el 3 de junio de hace cuarenta años, el equipo mexicano bajo el mando de Bora Milutinovic y donde los mexicanos saltaron como favoritos, pero ante un rival poderoso que a la postre fue de los animadores del evento llegando hasta el cuarto lugar después de perder el duelo por el tercer puesto con Francia.

Los goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez, en un debut que impulsó a la selección mexicana a unos históricos cuartos de final y donde la anotación de Erwin Vandenbergh no cambió el resultado del encuentro donde Broos integró la defensa belga junto con Michel de Wolf y el histórico Eric Gerets.

“Es un juego fantástico. Es fantástico para nosotros jugar la inauguración del Mundial. Por otro lado, también es algo sentimental para mí. En el ’86, estuve con la selección nacional de Bélgica también en México. Jugamos también el primer partido ante México, en el Estadio Azteca. Así que, sí, estoy deseando hacerlo de nuevo ahora como entrenador de un equipo. Hace 40 años era jugador”,

Las palabras del estratega europeo sonaron pausadas, como si hubiera escarbado en sus recuerdos y sin cortapisas aseguró en su reflexión de lo que significa abrir un Mundial y sobre todo contra el equipo local.

“Sí, creo que para nosotros, como equipo africano, creo que es una ventaja. Hay ocho terceros lugares que también avanzan en la fase de grupos. Así que quizás tengamos una oportunidad allí sin ser primero o segundo.

Como equipo de África y ciertamente Sudáfrica, hace 24 años no clasificábamos a la Copa del Mundo (en 2010 fueron anfitriones). Así que es muy difícil, pero ahora tenemos una pequeña oportunidad. Así que para nosotros es algo bueno que haya tantos equipos y que también haya ocho terceros lugares que puedan avanzar”, precisó Hugo Broos.

Respecto a la altura de la ciudad de México donde enfrentarán al Tricolor, expuso que: “La altura si es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque en 1986, yo estaba con Bélgica también en México y jugamos también el primer partido contra México, estábamos en el escenario antes de la copa del mundo en un nivel superior, así que tal vez tengamos que tener en cuenta eso porque podría marcar la diferencia”, destacó.

Finalmente, expuso que no conoce mucho de México, pero que tiene seis meses para enterarse de como juegan y cuáles son sus mejores jugadores: “Por el momento no estoy seguro de quién juegue en el equipo de México, qué jugadores están jugando, están en algo para los próximos meses, para la copa del mundo en seis meses, así que tengo seis meses suficientes para conocer mejor a México”.

