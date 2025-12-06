“Un gran rival”: Roberto Martínez destaca el poderío de Colombia para el Mundial 2026

Roberto Martínez, entrenador de Portugal, habló sobre su grupo en el Mundial 2026 en el que reconoce que Colombia es un gran rival que se “adapta a diferentes estilos”.

“El espíritu que tiene esta selección (Colombia), que es competitiva, que puede adaptarse a diferentes estilos”, dijo Martínez en una declaraciones a medios después del sorteo organizado por la FIFA, que tuvo lugar en Washington.

Martínez también destacó que Colombia “tiene jugadores que están marcando papeles muy importantes en los vestuarios importantes de Europa”, como Luis Díaz en el Bayern de Múnich.

Roberto Martínez, DT de Portugal, analizó a la Selección Colombia 🇨🇴 y recordó al goleador Hugo Rodallega ⚽🔥.



El entrenador de Portugal se mostró complacido de compartir grupo con Colombia 🤝 y planea la estrategia para llevar a Cristiano Ronaldo y sus compañeros a disputar su… pic.twitter.com/2Av76bIuYL — ditu (@Ditu_Tv) December 5, 2025

Portugal quedó encuadrada como cabeza de serie del Grupo K, con Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

Roberto Martínez respeta a Uzbekistán de Fabio Cannavaro

El entrenador de Portugal también destacó las fortalezas de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro.

“Uzbekistán es una selección que se conoce menos pero que tiene un trabajo fantástico de Fabio Cannavaro. Un grupo muy competitivo y con una selección de repesca, que son selecciones muy positivas, cargadas psicológicamente y que se creen invencibles”, añadió.

Martínez se mostró contento por enfrentar el primer partido el 17 de junio, cuando el balón hará casi una semana que rueda: “Estamos satisfechos con eso, porque hay jugadores con temporadas muy largas y hay que preparar”.

Además, dijo que Portugal enfrenta el Mundial de 2026 con “la ilusión de dar lo mejor”, con el de 1966 como referencia, cuando el combinado de Las Quinas llegó a semifinales liderado por Eusébio.

También habló de Cristiano Ronaldo, que jugará el mundial con 41 años: “Trabaja el día a día como si fuera el último día de su carrera, lo que le permite disfrutar, es una referencia para los jóvenes y es un jugador que ganar no le quita el hambre”.

Sigue leyendo:

– El grupo de México en el Mundial está definido, pero el responsable del arco aún no

– Mbappé vs. Haaland: Los duelos soñados que definirán el Mundial 2026

– Pochettino tras sorteo: “Cada partido debe ser una final”