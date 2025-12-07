El secretario de Defensa de afirma que la Doctrina Monroe está “más fuerte que nunca”

El secretario de Defensa, Pete Hegset, alabó enérgicamente los movimientos y la visión militar de la administración en el año transcurrido desde que Trump volvió al cargo, incluidos los ataques aéreos en Yemen, un ataque contra el programa nuclear de Irán y los ataques que han matado a más de 80 personas en el Caribe y el este del océano Pacífico.

“Las administraciones anteriores perpetuaron la creencia de que la Doctrina Monroe había caducado”, dijo Hegseth. “Estaban equivocados. La Doctrina Monroe está en vigor, y es más fuerte que nunca bajo el corolario de Trump, una restauración con sentido común de nuestro poder y prerrogativas en este hemisferio, coherente con los intereses de Estados Unidos”.

Al pronunciar su discurso en el foro anual de defensa de la Biblioteca Nacional Ronald Reagan en Simi Valley, California, Hegseth subrayó numerosos paralelismos que cree que existen entre las estrategias y políticas militares de los presidentes Reagan y Donald J. Trump, al tiempo que enfatizó su visión sobre el compromiso del actual presidente con el fortalecimiento del ejército estadounidense.

“Que quede claro: el presidente Trump está empeñado en mantener y acelerar el ejército más poderoso que el mundo haya visto jamás; el más poderoso, el más letal y de fabricación estadounidense… el Arsenal de la Libertad”, afirmó Hegseth.

Hegseth elogió la política de hundir barcos y matar a presuntos narcotraficantes a los que la administración Trump considera combatientes enemigos y no criminales, sin dar prueba de sus dichos.

The era of weakness is over at the Department of War. pic.twitter.com/uMs8mVmeQC — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 7, 2025

“Los días en que estos narcoterroristas, designados organizaciones terroristas, operan libremente en nuestro hemisferio han terminado”, dijo Hegseth. “Estos narcoterroristas son la Al Qaeda de nuestro hemisferio”.

Así, Hegseth dijo que la administración Trump y el Departamento de Defensa están comprometidos “a poner a Estados Unidos en primer lugar y evitar involucrarse en enredos extranjeros aparentemente interminables, así como priorizar la seguridad de la nación, la libertad y la prosperidad de sus ciudadanos”.

“Lo estamos haciendo de una manera que beneficia no solo a nuestra nación, sino también al mundo. Adiós al idealismo utópico y bienvenido el realismo puro y duro”, dijo.

Para alcanzar esos objetivos, Hegseth dijo que es necesario priorizar las “cuatro líneas de esfuerzo clave: defender el territorio estadounidense y su hemisferio; disuadir a China a través de la fuerza en lugar de la fuerza; aumentar la distribución de la carga entre Estados Unidos y sus aliados y socios; y potenciar la base industrial de defensa de Estados Unidos”.

La doctrina Monroe, que en el siglo XIX proclamaba “América para los americanos”, imponía a Estados Unidos como la potencia dominante en América Latina y abrió paso a una era de intervencionismo en la región, como ahora lo quiere imponer Donald Trump, según analistas.

