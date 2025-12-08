Claves para combatir la tristeza invernal: cómo encontrar la luz en los meses más oscuros

A propósito que el 21 de diciembre se viene el solsticio de invierno, cuando el día es más corto y la noche más larga en el año en el hemisferio norte, Associated Press (AP) habló con expertos de Noruega, Suecia y Finlandia sobre la tristeza invernal.

Muchos de estos residentes enfrentan el fenómeno de la depresión estacional, conocido como Trastorno Afectivo Estacional (SAD), buscando la luz, tanto literal como figurativamente, durante los meses más oscuros del año.

Estación donde la falta de luz natural y las temperaturas frías afectan el ritmo circadiano y la salud mental, creando un ciclo de fatiga y aislamiento social.

Estrategias para combatir la tristeza de invierno

Con la luz natural limitada, los relojes biológicos internos no pueden reajustarse ni sincronizarse correctamente, lo que altera el sueño, explica a AP el doctor Timo Partonen, profesor de investigación del Instituto Finlandés de Salud y Bienestar, sobre el ritmo circadiano. Señala que puede que durmamos más en invierno, pero no nos despertamos descansados ​​y podemos permanecer cansados ​​el resto del día.

Partonen recomienda probar un simulador de amanecer, a veces conocido como despertador de amanecer, para iluminar gradualmente tu dormitorio y facilitarte el despertar.

Así, se aconseja mantener una rutina de sueño regular, que puede ayudar a mejorar la calidad del descanso.

También se sugiere ejercitarse en compañía para evitar el aislamiento y combatir el aumento de peso típico de la temporada.

Terapia de la luz

Para enfrentar la depresión estacional, la cual se estima que padecen millones de personas en todo el mundo, se recomienda la terapia de luz a individuos que experimentan síntomas leves, a través de dispositivos que emiten luz de alta intensidad pueden regular el ritmo circadiano y aumentar los niveles de serotonina.

Expertos afirman que están aprendiendo cómo las células especializadas de los ojos transforman la longitud de onda azul del espectro luminoso en señales neuronales que afectan el estado de ánimo y la alerta. La luz solar está cargada de luz azul, por lo que cuando las células la absorben los centros de alerta del cerebro se activan para sentirnos más despiertos y posiblemente incluso más felices.

Perspectiva positiva como supervivencia

La importancia de adoptar una mentalidad positiva y aprender a apreciar el invierno, en lugar de temerlo.

La cultura nórdica fomenta la práctica de actividades tanto en interior como en exterior para mantener el bienestar emocional.

Consejos prácticos

Expertos como el Christian Benedict, profesor de farmacología de la Universidad de Uppsala (Suecia); y la psicóloga Ida Solhaug, profesora asociada en la Universidad de Tromsø (Noruega), sugieren integrar hábitos saludables, la terapia de luz y una actitud optimista.

Mientras que el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, aconseja una rutina de baños de hielo y saunas para maximizar la eficacia del autocuidado en invierno.

“Date un baño de hielo, luego una sauna, y otro baño de hielo, otra sauna, luego una ducha y sal. Ya lo conseguirás”, aconseja.

También te puede interesar: