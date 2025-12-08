Corte Suprema podría permitir a Trump despedir a directores de agencias independientes

La Corte Suprema parece estar dispuesta a apoyar al presidente Donald Trump en el despido de una integrante de la Comisión Federal de Comercio (FTC), pero esa decisión abriría la puerta a que el mandatario pudiera hacer lo mismo contra los directores de agencias independientes.

Los jueces conservadores, quienes son mayoría, parecieron apoyar con sus preguntas y comentarios el argumento de la administración Trump de que el presidente debería poder despedir a miembros de agencias independientes.

El caso que se debate es Slaughter versus Trump, sobre el despido de Rebecca Slaughter de la FTC antes del final de su mandato, a pesar de una ley federal diseñada para proteger a la agencia de la interferencia política.

Una decisión del Máximo Tribunal a favor de la Administración Trump expandiría el poder presidencial para despedir a cualquier funcionario de organismos independientes.

El Procurador General, John Sauer, argumentó repetidamente que las agencias independientes como la FTC son una “cuarta rama sin cabeza”, afirmando que tales agencias “no rinden cuentas al pueblo”.

La jueza Ketanji Brown Jackson, una de las liberales, pareció admitir el argumento de Amit Agarwal, abogado de Slaughter, quien afirmó que “existen riesgos reales que son palpables” sobre permitir al presidente despedir a directores de agencias independientes.

Agarwal citó la preocupación de que la Comisión Federal Electoral esté bajo el control de “un actor político”, así como las decisiones técnicas de la Comisión Reguladora Nuclear.

Recordó que las agencias independientes han formado parte de la estructura de gobierno del país desde 1790.

“Cualquier teoría abstracta que borre tanta historia y precedentes debería ser descartada”, argumentó.

La jueza Elena Kagan, también liberal, pareció alertar sobre el “poder masivo” que pudiera tener un mandatario.

“El resultado de lo que se busca es que el presidente tenga un poder masivo, sin control ni restricciones […] no solo para ejecutar la ley tradicional, sino también para promulgar leyes a través de marcos legislativos y judiciales”, expuso Kagan.

La jueza Sonia Sotomayor advirtió que la Administración Trump busca bpreguntó a Sauer si la corte alguna vez había revocado un precedente tan antiguo con un impacto tan significativo en el funcionamiento del gobierno.

“Nos están pidiendo que destruyamos la estructura del gobierno y que le quitemos al Congreso su capacidad de proteger su idea de que un gobierno está mejor estructurado con algunas agencias que son independientes”, dijo.

Un caso de 1935

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, incluso desestimó la decisión de 1935, Humphrey’s Executor v. United States, marcando diferencias sobre lo que era entonces FTC con lo que es ahora.

El nuevo caso ante la Corte Suprema, de hecho, se centra en la decisión de la Corte de 1936, un precedente histórico que permitió al Congreso proteger a los directores de ciertas agencias del control presidencial total.

“El Humphrey’s Executor es solo una cáscara seca de lo que la gente solía pensar que era”, dijo Roberts, argumentando que la FTC de 1935 ejercía poco poder, en comparación con la poderosa agencia que existe hoy.

Incluso cuestionó sobre cuánta autoridad podía otorgar el Congreso a las comisiones independientes y al mismo tiempo restringir la facultad del presidente para destituir a sus miembros, inclinando la balanza hacia el presidente.

El juez conservador Neil Gorsuch consideró que votaría por revocar el fallo de Humphrey.

“En nuestro orden constitucional no existe una cuarta rama del gobierno que sea cuasijudicial y cuasilegislativa”, consideró, refiriéndose a la idea de que las agencias independientes no encajan en ninguna de las tres ramas del gobierno definidas en la Constitución: el ejecutivo, el Congreso y los tribunales.