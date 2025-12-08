Huseyin Cinkara sufre contusión cerebral tras brutal nocaut de Opetaia

El promotor Mick Francis informó que Huseyin Cinkara pasará algunos días hospitalizado tras sufrir una contusión cerebral y fracturarse una vértebra en la región T1 luego de ser noqueado por Jai Opetaia el pasado fin de semana en Australia.

En declaraciones a The Ring, Francis explicó que Cinkara estaba asustado porque se golpeó muy duro la cabeza contra las cuerdas, pero -según reportes de la prensa- el peleador se encuentra bajo supervisión constante y con inmovilización cervical para proteger la zona afectada.

“Se va a quedar dos o tres días, tiene una contusión cerebral y una vértebra fracturada en la región T1. Lo golpeó muy duro, en cuanto lo conectaron pegó la cabeza en las cuerdas, justo en la parte alta de la vértebra. Las cuerdas son duras y rebotó, y luego golpeó la cabeza en la lona. El pobre estaba muy asustado, no habla inglés”, dijo.

En la reñida pelea, Jai Opetaia comenzó conectando golpes fuertes, pero Huseyin Cinkara contraatacó con dos derechazos en el segundo asalto y lo hizo tambalear. En los siguientes rounds ambos intercambiaron combinaciones de poder.

En el octavo el neozelandés con una izquierda potente que noqueó al alemán, quien cayó de espaldas contra las cuerdas y luego a la lona. Cinkara fue trasladado al hospital poco después y será evaluado los siguientes días para ver su evolución.

Las rupturas en el C1 (base del cráneo), conocida como fractura de Jefferson, pueden poner en peligro la vida o causar parálisis. Por los momentos, Cinkara se encuentra estable y consciente en el hospital.

Con este resultado, Jai Opetaia defendió su título de peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y quiere unificar con Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez a continuación.

Jai Opetaia quiere unificar títulos con Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez. Crédito: Etienne Laurent | AP

Huseyin Cinkara, de 40 años, perdió su invicto ante el peleador australiano por nocaut. El peleador alemán tiene marca de 23 victorias (19 por nocaut) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Jai Opetaia, de 30 años, es el campeón de peso crucero de la FIB y defendió nuevamente con éxito su cinturón ante Cinkara. El australiano se encuentra invicto tras 29 peleas y 23 de ellas las ganó por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Negociaciones para Zurdo Ramírez vs. Opetaia comenzarán en próximas semanas

· Chris Billam-Smith predice Zurdo Ramírez vs. Jai Opetaia: “50-50”

· Zurdo Ramírez critica currículum de Jai Opetaia