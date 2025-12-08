Liverpool profundiza la crisis y deja fuera de convocatoria a Mohamed Salah

La situación de Mohamed Salah en el Liverpool llegó a un punto crítico este lunes, cuando el club decidió excluirlo de la convocatoria para el duelo de Champions League frente al Inter de Milán. La determinación se produjo después de una entrevista que generó revuelo interno, donde el delantero expresó descontento hacia la institución y el entrenador Arne Slot.

De acuerdo con ESPN, el egipcio fue apartado temporalmente del equipo mientras se analiza el impacto de sus declaraciones, lo que también pone en duda si será tomado en cuenta para el partido del fin de semana ante Brighton, que sería su despedida antes de viajar a la Copa Africana de Naciones.

Salah sí acudió a la ciudad deportiva este lunes por la mañana para el último entrenamiento previo al viaje a Italia, pero su nombre no apareció en la lista de 19 jugadores convocados. La ausencia volvió a encender las alarmas, sobre todo porque el atacante tampoco disputó un solo minuto en el 3-3 ante Leeds United en Elland Road, algo que él mismo cuestionó abiertamente.

El egipcio no ocultó su molestia ante la prensa: “Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa”, señaló. La tensión con Slot también quedó reflejada cuando añadió: “Me hicieron muchas promesas en verano… y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces, que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna”.

El futuro del egipcio tras la Copa Africana y la crisis deportiva del club

El delantero, cuyo contrato está firmado hasta 2027, insinuó incluso que podría no regresar al club después del torneo continental. La falta de minutos ante Leeds marcó un quiebre para él. Con cifras notablemente más bajas que la temporada anterior —cinco goles y tres asistencias en lo que va del curso, uno de ellos de penalti—, Salah ha visto disminuir su rol en el equipo a pesar de haber sido el artífice del título de Premier pasado con 29 goles y 18 pases decisivos.

En medio de este ambiente tenso, el jugador compartió un mensaje que inquietó a la afición: “Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África”.

Mientras la incertidumbre sobre Salah crece, la crisis deportiva del Liverpool se profundiza. El equipo marcha noveno en la Premier League, a diez puntos del líder Arsenal, y en la Champions su situación tampoco es favorable: ocupa la decimotercera posición con nueve puntos tras cinco partidos.

La tensión, los resultados y la posible despedida de su máxima figura componen un panorama preocupante para un club que no ha conseguido estabilidad desde el arranque de la temporada.



