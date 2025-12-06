¿Se va? Mohamed Salah rompe el silencio y dicen que alguien no lo “quiere” en Liverpool
El egipcio expone su malestar y deja abierta la puerta a una salida tras la Copa Africana
Mohamed Salah dejó un mensaje contundente este sábado y encendió las alarmas en Liverpool. Después de quedarse en el banquillo por tercer partido consecutivo y no disputar ni un minuto en el empate ante el Leeds United por Premier League, el delantero egipcio afirmó que su relación con el técnico Arne Slot “ya no existe”, que siente que alguien en el club no lo quiere y que incluso podría no volver tras la Copa Africana de Naciones.
El delantero, uno de los íconos del equipo en la última década, explotó ante los medios al finalizar el encuentro. Frustrado por su rol secundario en las últimas semanas, expuso una situación que, según él, viene acumulándose desde verano.
“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos”, expresó Salah, visiblemente molesto.
Señales de despedida y tensiones con el entrenador
La tensión no se limita al campo de juego. Salah explicó que su vínculo con Arne Slot se rompió por completo: “Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”. Una declaración directa que refleja un quiebre profundo en el vestuario.
El egipcio, que tiene contrato hasta 2027, dejó abierta la puerta a un posible adiós antes de tiempo. No ocultó que el partido contra Brighton podría ser especial. “Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí”.
Cuestionado sobre una posible llegada al fútbol de Arabia Saudí, Salah evitó dar detalles, aunque admitió que en el fútbol “no se sabe nunca”. Añadió también que siente un trato injusto en comparación con otros delanteros de élite: “¿Puedo darte un ejemplo. Hace un tiempo, Harry Kane no marcó en diez partidos seguidos y la prensa era como: ‘Harry marcará, seguro’. Cuando no marco, todo el mundo pide que vaya al banquillo”.
El atacante recordó su peso histórico en el club, señalando que “después de todo lo que he hecho por este equipo, de verdad que duele”. También se anticipó a posibles críticas: “Mañana Carragher me va a volver a atacar y es lo que hay. Llevo muchos años en este club, marcando más que nadie en esta generación. No creo que nadie haya marcado más goles y dado más asistencias que yo en este tiempo. Estoy solo en esta situación”.
La tensión crece en Liverpool mientras Salah, pese a haber sido Bota de Oro, máximo asistente, mejor jugador de la Premier League y cuarto del Balón de Oro la temporada pasada, hoy suma solo cinco goles y tres asistencias en lo que va del curso. El futuro del ídolo egipcio, hasta hace poco intocable, ahora parece más incierto que nunca.
