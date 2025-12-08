Wayne Rooney lanza crítica a Salah tras declaraciones en contra del Liverpool

Mohamed Salah se convirtió en tendencia este fin de semana tras declaraciones en contra del Liverpool, luego de estar sentado 90 minutos en el empate 3-3 ante Leeds.

Wayne Rooney no se guardó nada y habló que lo que está haciendo Salah está destrozando su gran legado en el Liverpool y está equivocado.

“Está completamente destrozando su legado en el Liverpool. Sería triste que lo mandara todo a la basura. Se está equivocando del todo”, dijo Rooney.

Mohamed Salah takes part in Liverpool training following his controversial interview at the weekend 🔴 pic.twitter.com/dX4V98Lzf5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2025

“Arne Slot tiene que demostrar su autoridad, cogerle y decirle: “No vas a viajar con el equipo, lo que dijiste no es aceptable. Tiene que irse a la Copa de África y dejar que todo se calme. Necesita que todo se solucione”, añadió.

¿Qué dijo Mohamed Salah sobre el Liverpool?

Salah expresó que ya no tiene relación con el club y que siente que no tiene que pelear por un puesto en el once del Liverpool.

“Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa”, expresó.

De acuerdo a reportes, Salah no estará incluido en el equipo que viajará a Italia para jugar contra el Inter Milán.

Rooney detalló que los comentarios de Salah no hacen nada bueno a los compañeros del Liverpool y es él quien usa al club como una excusa por el mal momento.

“Tener la arrogancia de decir que no tienes que ganarte tu puesto… Tienes que ganártelo cada semana. Si yo fuera uno de sus compañeros, no estaría contento para nada con lo que ha dicho, porque ahora el Liverpool es cuando más le necesita. Ha sido él quien está usando al Liverpool como excusa”.

