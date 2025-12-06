Lionel Messi se lleva el MVP de la MLS Cup 2025

Lionel Messi volvió a marcar diferencias en una final y lo hizo en grande. El argentino fue elegido MVP de la MLS Cup 2025, un reconocimiento presentado por Audi, después de liderar el triunfo 3-1 del Inter Miami ante Vancouver Whitecaps en Chase Stadium. Su actuación, con dos asistencias en la segunda mitad, selló un cierre perfecto para una postemporada donde batió un récord con 15 contribuciones de gol (6 goles y 9 asistencias).

La MLS destacó que Messi se convirtió, junto a Rodrigo De Paul y Sergio Busquets, en uno de los primeros campeones del mundo en levantar una MLS Cup. También superó al alemán Thomas Müller, otra leyenda con título mundial, que defendía al Vancouver. Este trofeo se suma a la Leagues Cup 2023 y al Supporters’ Shield 2024, consolidando al argentino como el motor de una etapa dorada en Miami.

El 10, que recientemente extendió su contrato hasta 2028, amplió además su récord histórico a 47 títulos oficiales entre clubes y selección. Y lo hizo en una noche emocional, marcada también por la despedida del fútbol profesional de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Leo Messi habla con @MicheleG3 tras recibir el MVP del Partido en la #MLSCup 2025 pres. por Audi, al coro del "Messi, Messi" en el Chase Stadium: pic.twitter.com/fDcDUpt8zY — MLS Español (@MLSes) December 6, 2025

Vancouver golpea, Miami responde y Messi decide

La final arrancó bajo un sol intenso en Fort Lauderdale, con un ambiente de fiesta que contrastaba con la tensión sobre el césped. El Inter se adelantó temprano, al minuto 8, en una acción desafortunada del colombiano Édier Ocampo que terminó introduciendo el balón en su propia portería. Messi inició la jugada con un pase profundo a Rodrigo De Paul, quien habilitó a Tadeo Allende para el centro que causó el error.

Ese costado derecho, con Messi participando activamente, generó peligro constante. Incluso Matteo Silvetti estuvo cerca del segundo, pero el balón se le escapó en el momento clave. Aun así, Vancouver respondió con fuerza y comenzó a llegar con claridad. Rocco Ríos, portero del Inter, protagonizó tres paradas cruciales: primero a un desvío de Brian White, luego a un remate de Emmanuel Sabbi y más tarde a un cabezazo de Müller.

El esfuerzo visitante tuvo recompensa en el segundo tiempo. En el minuto 60, Ali Ahmed marcó el 1-1 tras una jugada iniciada por Sabbi, aunque el disparo terminó en la red por un error de Ríos. Vancouver casi completa la remontada pocos minutos después en un disparo de Sabbi que pegó en ambos postes.

Pero cuando peor la pasaba Miami, Messi apareció donde más duele. El argentino presionó alto, le robó la pelota a Andrés Cubas y asistió a De Paul para el 2-1 al minuto 71. Ese golpe desorientó al equipo canadiense, que ya no volvió a tener el control. En el tiempo añadido, y con el estadio convertido en un coro rosa, Messi puso la segunda asistencia de la tarde para Allende, que cerró la final con el 3-1 definitivo.



