Novak Djokovic ve a México en la final del Mundial de 2026

El tenista serbio Novak Djokovic pronosticó que la selección de Portugal ganará el Mundial de fútbol de 2026 al vencer en la final a la de México.

“Voy a ser atrevido, va a ganar el Mundial Portugal y le va a vencer en la final a México”, declaró en una entrevista con el creador de contenido jordano Mohamed Adnan durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.

Al ser preguntado por su arriesgado pronóstico, señaló: “Dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final y Portugal gana”.

En el Mundial de 2026, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre está situada en el grupo A junto con las de Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur y el ganador de la ruta D de la UEFA (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).

La Portugal de Cristiano Ronaldo que dirige el español Roberto Martínez está en el grupo K, el que competirá con Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca A del torneo clasificatorio de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Partido entre Egipto e Irán celebrará el orgullo LGBTQ en Mundial 2026

Un partido del Mundial 2026 en Seattle (EE.UU.), que enfrentará a Egipto e Irán -dos países donde la homosexualidad está penalizada- fue designado por los organizadores locales como el “Partido del Orgullo LGBTQ+”.

El comité organizador local de Seattle, una de las ciudades de la costa oeste estadounidense sede del torneo de la FIFA, había designado con anterioridad que el partido que se disputará en el estadio Lumen Field el 26 de junio sería dedicado en apoyo a la comunidad LGBTQ+.

El fin de semana se supo que las selecciones de Egipto e Irán, que penalizan las relaciones entre el mismo sexo, disputaran el encuentro en esa fecha.

El juego entre los dos países que pertenecen al Grupo G coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo LGBTQ+, que se celebra en Seattle.

