Tenista rechazó oferta de $270,000 de compañía de apuestas por su podcast

La extenista francesa Caroline García volvió a ser noticia tras revelar que rechazó un acuerdo de patrocinio por $270,000 dólares ofrecido por una compañía de apuestas. La propuesta estaba dirigida a su podcast Tennis Insider Club, un proyecto que comparte con su esposo Borja Durán desde que se retiró del deporte profesional.

Aunque el monto prometía un impulso económico significativo, la exnúmero 4 del mundo dejó claro que su prioridad sigue siendo mantener la integridad del espacio que ha construido.

García, de 32 años, explicó que la decisión no fue sencilla, especialmente en una etapa de transición tras colgar la raqueta a principios de este año. En una publicación en redes sociales, comentó: “No fue fácil decir que no, sobre todo justo después de retirarme del tenis. Pero queremos construir una plataforma donde las jugadoras se sientan completamente seguras para ser honestas, vulnerables y abiertas sobre cualquier tema, sin presiones ni distracciones”.

La francesa no reveló el nombre de la empresa que buscaba el acuerdo, aunque sí enfatizó por qué declinó la oferta.

Una postura firme: proteger a los atletas y preservar el espíritu del deporte

Su decisión está ligada a una preocupación que ha señalado en varias ocasiones: el impacto negativo de las apuestas en el tenis profesional. Durante el US Open del año pasado, García denunció el acoso digital que sufrió tras caer en primera ronda, señalando directamente a apostadores que descargan su frustración en los jugadores.

La francesa profundizó en esa problemática al reflexionar sobre dos años de entrevistas para su podcast con jugadoras, entrenadores, agentes y padres. Según relató en su publicación más reciente: “Durante los últimos dos años, entrevistando a jugadores, entrenadores, agentes y padres, un tema recurrente: las apuestas se han convertido en una de las mayores fuentes de presión, abuso y odio en el deporte moderno”. Y añadió que no desea que su proyecto contribuya, ni de forma mínima, a un sistema que, en sus palabras, “fomenta la adicción, destruye vidas y convierte a los atletas en blancos cotidianos”.

A lo largo de su carrera, García conquistó 11 títulos de la WTA, ganó las Finales de la WTA en 2022 y llegó a semifinales del US Open ese mismo año. En dobles, se coronó en Roland Garros en 2016. Pero también atravesó momentos complejos, incluidas lesiones persistentes y un descanso forzado en 2022, cuando reveló haber sufrido trastornos alimenticios derivados tanto del dolor físico como del desgaste emocional de la gira.

Por eso, su postura frente al patrocinio se alinea con la visión que quiere para su nuevo capítulo fuera de las pistas. “Nuestra misión es contar historias reales del tenis, inspirar a la gente y hacer crecer el deporte de una manera saludable para los atletas y los aficionados”, expresó. Concluyó afirmando que aceptar dinero proveniente de apuestas los llevaría “en la dirección opuesta”.



