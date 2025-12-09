Chris Paul rompió el silencio tras salida de Clippers: “Estoy en paz”

Chris Paul finalmente dio su versión después de una de las decisiones más inesperadas de la temporada: su salida de los LA Clippers. El veterano armador, una de las figuras más influyentes en la historia de la franquicia, aseguró que está “en paz con todo” tras ser apartado del equipo a inicios de este mes.

La separación se produjo luego de una reunión de tres horas, realizada a altas horas de la noche, entre Paul y el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank.

De acuerdo con reportes, el estilo de liderazgo de Paul habría generado fricciones con el entrenador Ty Lue. El equipo consideró que su presencia empezaba a ser disruptiva, motivo por el cual la organización decidió cortar la relación deportiva pese al impacto histórico del jugador en la franquicia. Paul, de 38 años, anunció previamente que esta sería su última temporada en la NBA.

Chris Paul on getting sent home by the Clippers:



“I’m actually at peace with everything.”



(via @people) pic.twitter.com/HEtOP83I0C — Legion Hoops (@LegionHoops) December 9, 2025

El jugador se enfoca en su familia mientras espera decisiones

Tras los días de mayor tensión, Paul aseguró que ha encontrado tranquilidad en su vida personal. En una entrevista publicada por People.com, el base describió cómo ha vivido estas semanas. “Ha habido un poco de locura estos últimos días, como mínimo”, dijo, enfatizando que la vorágine mediática no ha cambiado su deseo de mantenerse cerca de su familia. “Pero, sinceramente, estoy en casa. Mi hija tuvo pruebas ayer. Mi sobrino jugó un partido de baloncesto. Mi hijo tiene un partido el 12”.

Actualmente, tanto Paul como los Clippers atraviesan un periodo de inactividad obligada. Debido a las reglas de la liga, el jugador no puede ser traspasado hasta el 15 de diciembre, lo que deja a ambas partes en un compás de espera respecto a su futuro inmediato. Pese a ello, Paul se mostró optimista ante lo que pueda ocurrir en los próximos meses. “Estoy en paz con todo”, afirmó nuevamente. “Sobre todo, me emociona estar aquí y tener la oportunidad de desempeñar un pequeño papel en lo que sea que suceda en el futuro”.

Paul regresó a los Clippers a finales de julio con un contrato de un año, en un movimiento que buscaba fortalecer la rotación y sumar experiencia al vestuario. Sin embargo, la apuesta no se tradujo en impacto deportivo. El base promedió 2.9 puntos y 3.3 asistencias —los mínimos de su carrera— en 16 partidos esta temporada.

Lo que ocurra después del 15 de diciembre marcará el desenlace de su última etapa en la NBA. Por ahora, Chris Paul parece decidido a afrontar esta fase con serenidad, lejos del ruido y cerca de su familia, mientras espera que se aclare su destino en la liga.



