Cirujano de Ohio acusado de suministrar a la fuerza pastillas abortivas a su novia mientras dormía

Hassan-James Abbas, un residente de cirugía de 32 años de la Universidad de Toledo, fue acusado en Ohio de introducir a la fuerza pastillas abortivas trituradas en la boca de su novia mientras ella dormía, después de enterarse de que estaba embarazada.

Según documentos judiciales y de la Junta Médica Estatal, Abbas obtuvo mifepristona y misoprostol —los dos fármacos utilizados para abortos químicos— a nombre de su exesposa, utilizando una receta emitida tras una consulta por telemedicina. Las autoridades afirman que trituró los medicamentos para administrarlos más rápidamente.

La víctima relató que despertó la noche del 18 de diciembre de 2024 con Abbas encima, sujetándola y empujando el polvo del medicamento dentro de su boca.

“Me quedé allí acostada preguntándome si me iba a matar”, declaró a WTOL 11.

La mujer logró liberarse, correr hacia la cocina y llamar al 911. En el hospital, se le informó que el embarazo había sido interrumpido.

Una relación reciente y una reacción violenta

La mujer llevaba apenas dos meses de relación con Abbas cuando le informó que estaba embarazada. Lo que esperaba que fuese una buena noticia derivó en insultos y gritos, según su testimonio. Solo entonces supo que Abbas seguía casado, aunque separado.

Posteriormente, él intentó convencerla de abortar. Ante su negativa, presuntamente decidió resolverlo por la fuerza.

Documentos de la junta médica indican que Abbas admitió haber triturado las píldoras y alterar su administración. También confesó haber utilizado los datos de su esposa para adquirir el medicamento.

El operativo médico y la denuncia

Tras el llamado al 911, la víctima fue evaluada por sangrado vaginal y dio detalles del ataque. Según el informe médico, llegó a describir cómo Abbas la sujetó por el cuello mientras presionaba la sustancia en su boca.

Él, por su parte, alegó que la mujer aceptó voluntariamente tomar los medicamentos, argumento desestimado por la junta.

El feto estaba previsto para nacer en agosto de 2025.

Licencia suspendida y una larga lista de cargos

Tras revisar el caso, la Junta Médica Estatal de Ohio suspendió su licencia y concluyó que Abbas violó múltiples códigos profesionales, incluyendo: proveer medicamentos sin la debida prescripción, usar información ajena para obtener fármacos, administrar sustancias sin consentimiento, y poner en riesgo la vida de la paciente.

A nivel penal, enfrenta cargos por secuestro, manipulación de pruebas, distribución ilegal de un fármaco abortivo, fraude de identidad, alteración de servicios públicos y engaño para obtener un fármaco peligroso.

Fue acusado formalmente el 5 de noviembre y deberá comparecer el 19 de diciembre.

El incidente se suma a una creciente lista de casos en Estados Unidos en los que medicamentos abortivos han sido utilizados sin consentimiento. Activistas han señalado que estos actos constituyen una forma de violencia reproductiva y coerción, y han pedido mayor supervisión sobre la prescripción telemédica de abortivos y el acceso a estos medicamentos.

La víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva, continúa recibiendo apoyo psicológico y legal mientras avanza el proceso judicial.

