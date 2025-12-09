Exfutbolista del Manchester City recibe condena judicial por publicar en “X” mensajes “gravemente ofensivos”

El exfutbolista Joey Barton, conocido por su etapa en el Manchester City, Newcastle United y Rangers, fue condenado este lunes a seis meses de prisión suspendida por enviar mensajes “gravemente ofensivos” a través de la red social X, donde cuenta con 2.5 millones de seguidores.

Los mensajes estaban dirigidos a las exfutbolistas y analistas Eni Aluko y Lucy Ward, así como al presentador Jeremy Vine, con quienes tiene prohibido ponerse en contacto. El tribunal de Liverpool lo declaró culpable de seis de los doce cargos presentados en su contra, además de imponerle trabajos comunitarios.

Durante el juicio, Barton, de 43 años, aseguró ser víctima de una “persecución política” y negó haber buscado notoriedad o interacción en redes. Sin embargo, el jurado determinó que el excentrocampista “cruzó la línea entre la libertad de expresión”.

El abogado Peter Wright KC reforzó esta postura al declarar: “Todo el mundo tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero no a hacer publicaciones que sobrepasan lo que es tolerable en la sociedad”.

Barton sostuvo ante la corte que sus mensajes eran “humor oscuro y estúpido” y “bromas crudas”, insistiendo en que no pretendía implicar a Vine cuando sugirió que tenía un interés por los niños.

Esta no es su primera sanción legal: en marzo de este mismo año ya había sido condenado a una pena equivalente a 12 semanas de cárcel por agredir a su mujer en Londres en 2021. Aunque no ingresó en prisión, sí pasó una noche en el calabozo. La nueva sentencia permanecerá suspendida durante 18 meses, siempre que no reincida.

