Israel reabrirá el cruce fronterizo con Jordania para el paso de ayuda a Gaza

Israel anunció que reabrirá el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada, Allenby para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, luego de cerrarlo en septiembre.

“A partir de mañana (miércoles) se autorizará el traslado de mercancías y ayuda desde Jordania hacia la zona de Judea y Samaria y la Franja de Gaza a través del paso de Allenby”, declaró un funcionario israelí en un comunicado, usando el término bíblico que emplea Israel para referirse a Cisjordania.

Cerrado por un atentado

Las autoridades israelíes cerraron el paso de Allenby a los camiones de ayuda humanitaria a finales de septiembre, tras un atentado perpetrado por un conductor jordano de camión de ayuda que mató a dos soldados israelíes del puesto fronterizo.

Se trata de la principal vía de transporte de la ayuda internacional procedente de Jordania con destino a la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

Camiones circularán bajo escolta y protección

“En las últimas semanas, se completaron los ajustes de seguridad necesarios en el paso fronterizo de Allenby, tanto en el lado israelí como en el jordano”, afirmó el responsable israelí.

“Todos los camiones de ayuda destinados a la Franja de Gaza circularán bajo escolta y protección, tras una exhaustiva inspección de seguridad”, agregó.

El anuncio tiene lugar cuando se llevan a cabo negociaciones diplomáticas con la intención de pasar a la segunda fase del alto al fuego en Gaza entre Israel y el movimiento terrorista palestino Hamás, vigente desde el 10 de octubre.

