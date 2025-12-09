Kylian Mbappé jugará contra el Manchester City en Champions League con un hueso roto

Kylian Mbappé encendió las alarmas del Real Madrid tras sufrir una rotura en el dedo anular de la mano izquierda durante el partido ante el Celta de Vigo. Aunque la lesión no le impedirá jugar en el esperado duelo contra el Manchester City en Champions League, sí podría condicionar su rendimiento.

Según dijeron fuentes del club blanco a la agencia EFE, el francés será titular con un vendaje especial, tal y como hizo en su momento Karim Benzema: “Mbappé sufrió una rotura en el dedo anular izquierdo ante el Celta. No le impidió acabar el encuentro de LaLiga, pero condicionó su rendimiento por el dolor”.

🚨 JUST IN: Kylian Mbappé fractured his finger vs Celta Vigo, but he will PLAY vs Man. City. @miguelitocope ✅ pic.twitter.com/fRuFaw3420 — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 8, 2025

La actualidad médica del Real Madrid no termina ahí. Eduardo Camavinga, que ya arrastraba un esguince de tobillo, dio un paso atrás en su recuperación. Pese a haber sido convocado ante el Celta, no tuvo minutos y el lunes presentó malas sensaciones en el entrenamiento: “Arrastra un esguince de tobillo sufrido el pasado miércoles en San Mamés, que complica su presencia ante el City en la Liga de Campeones tras un paso atrás inesperado”.

Quien tampoco llegará es Dean Huijsen, aún fuera del grupo por una dolencia muscular en el muslo izquierdo.

El panorama se complica aún más para Xabi Alonso, que sigue encajando malas noticias. A la grave lesión de Éder Militao —una rotura muscular con afectación al tendón que lo dejará cuatro meses fuera— se suman las ausencias segura de Carvajal, Alexander-Arnold, Alaba y Mendy, todos en proceso de recuperación.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 8, 2025

Rüdiger, Valverde y Bellingham terminaron con molestias el duelo ante el Celta, aunque en principio podrán jugar ante el City.

Con este escenario, el Real Madrid buscará reaccionar en Champions en un partido decisivo para seguir en la pelea por Europa.

