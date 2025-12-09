Mientras Trump se retracta de publicar videos, lo demandan divulgar “justificación legal” de ataques a lanchas

Después de decir inicialmente que “no tenía ningún problema” con publicar el video del ataque del 2 de septiembre a un presunto barco narcotraficante en el Caribe que mató a dos sobrevivientes, ahora Donald Trump está cambiando de postura y dejando la decisión en manos del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Estoy de acuerdo con lo que Hegseth quiera hacer”, dijo Trump.

En una entrevista con Politico publicada el martes por la mañana, Trump se distanció aún más de la controversia cuando se le preguntó si creía que el segundo ataque a los sobrevivientes era necesario.

“Bueno, parecía que estaban intentando dar la vuelta al barco. Pero yo no me meto en eso. Eso es cosa suya”, dijo Trump.

Sin embargo, en ese polémico entorno, ahora grupos de derechos civiles demandaron al gobierno de Donald Trump en un tribunal federal para forzarlo a divulgar la “justificación legal” de sus ataques a supuestas narcolanchas en aguas internacionales desde septiembre, que han matado al menos a 87 personas.

La demanda fue interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) y en la corte del distrito sur de esta ciudad después de que el Gobierno no respondiera a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

Esta nueva acción busca “forzar la divulgación” de una opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC), que forma parte del Departamento de Justicia, y que “aparentemente justifica los actuales ataques como acto legales en un supuesto ‘conflicto armado’ con ‘cárteles de la droga’ no especificados”, indica un comunicado.

Los grupos señalan que, de acuerdo con versiones de prensa, esa opinión, que generalmente se trata como vinculante en la rama ejecutiva del Gobierno, “pretende inmunizar al personal que autorizó o participó en esos ataques ilegales ante futuras imputaciones penales por lo que de otra forma simplemente serían homicidios”.

El Gobierno de Trump se ha negado a publicar la opinión de la OLC, pero a mitad de noviembre permitió que la leyeran miembros del Congreso y sus equipos, tras lo que algunos expresaron preocupación, agregan.

Desde el 2 de septiembre, recuerdan, el Gobierno de Trump ha realizado al menos 22 ataques a supuestas narcolanchas en aguas internacionales en el mar Caribe con la justificación de combatir el narcoterrorismo y ha militarizado la zona cerca de la frontera con Venezuela, tensando las relaciones entre ambos países.

Representantes de las organizaciones demandantes señalaron que el público merece conocer cómo el gobierno está justificando esos ataques y destacaron que afirmar que son legales sin aportar pruebas muestra “el desdén de Trump por la transparencia básica, los derechos humanos y el imperio de la ley”.

Sigue leyendo:

• Donald Trump se molesta con una periodista y le falta al respeto

• Trump a periodista: “Silencio, silencio, cerdita”

• Trump y el príncipe heredero saudí bin Salman desestiman las críticas por el asesinato de Jamal Khashoggi