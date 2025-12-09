Tu Samsung ya no será el mismo: One UI 8.5 trae el cambio radical que esperábamos

¿Tienes un teléfono Samsung? Pues agárrate, porque lo que se viene va a cambiar la forma en la que interactúas con tu teléfono todos los días. Si eres de los que pensaba que las actualizaciones de software eran solo parches de seguridad aburridos y correcciones de errores que nadie nota, One UI 8.5 llega para demostrarte lo contrario. Samsung ha decidido tirar la casa por la ventana y, sinceramente, ya era hora.

La nueva versión del sistema operativo, que ya está aterrizando en fase beta para la serie Galaxy S25, no es una simple lavada de cara. Estamos ante una transformación profunda que busca unificar tu vida digital y, por qué no decirlo, poner a los Galaxy a la altura —o incluso por encima— de la fluidez y estética que tanto presumen sus rivales de la manzana. Prepárate, porque tu celular Samsung cambiará para siempre con estas novedades.

Un diseño que ‘se inspira’ en lo mejor (sí, hablamos del estilo iPhone)

Lo primero que vas a notar en cuanto instales One UI 8.5 es que todo se siente… diferente. Samsung ha escuchado las plegarias de muchos usuarios que pedían una interfaz más limpia, y vaya si han cumplido. El rediseño de las aplicaciones nativas es evidente, adoptando una estética mucho más minimalista y funcional que inevitablemente nos recuerda al “estilo iPhone” que mencionan los rumores y primeros análisis.

Olvídate de esos menús saturados de líneas y opciones que nunca usas. Ahora, los iconos son más grandes, simplificados y con menos “ruido” visual. La idea es que encuentres lo que buscas al instante, sin distracciones. Pero el cambio más drástico está en el Centro de Control. Se acabaron los días de tener que hacer malabares para encontrar el botón del Wi-Fi o el brillo. La nueva disposición es mucho más intuitiva, con agrupaciones lógicas que facilitan el uso a una sola mano, algo vital en los “gigantes” como el S25 Ultra.

Además, la grabación de pantalla ha recibido un upgrade genial: ahora puedes seleccionar áreas específicas antes de empezar a grabar, ahorrándote el tedioso recorte posterior en la galería. Es ese tipo de detalles “pequeños” que, al final del día, te hacen la vida mucho más fácil.youtube​

Conectividad total: Tu Galaxy ahora controla todo tu mundo

Si el diseño te entra por los ojos, las nuevas funciones de ecosistema te van a enamorar por su utilidad. Samsung sabe que ya no solo tienes un teléfono; probablemente tienes una tablet, un reloj, unos audífonos y hasta una TV de la marca. One UI 8.5 llega para que todos esos “cacharros” hablen el mismo idioma sin que tú tengas que hacer de traductor.

La estrella del show es sin duda Storage Share (Compartir Almacenamiento). Imagínate esto: estás editando un video en tu teléfono, pero el clip que necesitas se quedó en tu tablet o en tu PC Galaxy Book. Antes, tenías que enviártelo por correo o usar Quick Share manualmente. Ahora, podrás ver y acceder a los archivos de tus otros dispositivos Galaxy directamente desde la app “Mis Archivos” de tu celular, como si estuvieran en la memoria interna. Es magia pura para la productividad.

Y no se queda ahí. La función Quick Share 2 se ha vuelto más lista que nunca. Gracias a la inteligencia artificial, ahora reconoce a las personas que aparecen en tus fotos y te sugiere proactivamente enviárselas a esos contactos específicos. ¿Te tomaste una selfie con tu mejor amigo? El teléfono te dirá: “¿Quieres enviarle esto a Juan?”. Un toque y listo. Además, con Audio Broadcast, podrás usar el micrófono de tu teléfono para transmitir tu voz a dispositivos con Auracast cercanos, ideal para situaciones de grupo o guías turísticas improvisadas.

Más allá de la cara bonita: Potencia y Galaxy AI 2.0

Por supuesto, de nada sirve un diseño bonito si el teléfono se arrastra. Afortunadamente, One UI 8.5 pone un énfasis brutal en la fluidez. Samsung promete “acciones más fluidas” y una optimización de la batería que se agradece, especialmente para los usuarios intensivos. Las animaciones al abrir y cerrar apps se sienten más orgánicas, eliminando esos pequeños tirones que a veces rompen la experiencia en Android.

Pero el verdadero cerebro detrás de la operación es la llegada de Galaxy AI 2.0. La inteligencia artificial se integra aún más en el sistema, no como un añadido curioso, sino como una herramienta real. Hablamos de un Asistente de Fotos capaz de eliminar objetos y rellenar fondos con una precisión que asusta, y de herramientas de texto que pueden resumir y reescribir tus notas o correos directamente en el navegador.

La seguridad también recibe un impulso importante, algo clave en estos tiempos. La actualización incluye medidas reforzadas de privacidad y una administración de dispositivos más transparente, para que sepas exactamente qué apps tienen acceso a tus datos en todo momento.

¿Está tu Galaxy en la lista VIP? Dispositivos compatibles

Seguramente te estás preguntando: “¿Me va a llegar esta joya o me toca cambiar de celular?”. Samsung ha ampliado bastante su política de actualizaciones, y la lista de invitados a la fiesta de One UI 8.5 es generosa. Si tienes un dispositivo de gama alta de los últimos tres o cuatro años, es muy probable que estés cubierto.

Aquí tienes el listado de los modelos que recibirán la actualización:

Serie Galaxy S: Por supuesto, toda la familia Galaxy S25 , S24 y S23 está confirmada. Pero la buena noticia es que los veteranos Galaxy S22 (incluyendo el Ultra y Plus) y el popular S21 FE también recibirán su dosis de renovación.

Por supuesto, toda la familia , y está confirmada. Pero la buena noticia es que los veteranos (incluyendo el Ultra y Plus) y el popular también recibirán su dosis de renovación. Plegables (Serie Z): Si te uniste a la moda flexible, estás de suerte. Desde los nuevos Z Fold 7 y Flip 7 , pasando por los modelos 6 y 5, hasta llegar a los Z Fold 4 y Z Flip 4 , todos están en la lista para recibir One UI 8.5.

Si te uniste a la moda flexible, estás de suerte. Desde los nuevos , pasando por los modelos 6 y 5, hasta llegar a los , todos están en la lista para recibir One UI 8.5. Serie Galaxy A (Gama Media): Samsung no se olvida de sus superventas. El Galaxy A55, A54 y A53 tendrán actualización, así como el A73 y los modelos más recientes como el A35 y A34.youtube+1​

Samsung no se olvida de sus superventas. El tendrán actualización, así como el y los modelos más recientes como el A35 y A34.youtube+1​ Tablets: Las Galaxy Tab S10 y S9 (toda la serie, incluidas las FE) son fijas. También se espera que llegue a la serie Tab S8, dándole una segunda vida a estas potentes tablets.

Si tu dispositivo está en la lista, solo te queda esperar la notificación OTA. Y si no… bueno, quizás sea la excusa perfecta que estabas buscando para dar el salto a un nuevo modelo y disfrutar de esta revolución en primera fila.

