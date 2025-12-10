Cómo saber si existe una orden de deportación en tu contra: 5 métodos

Las órdenes de deportación en Estados Unidos son resoluciones emitidas por un juez de inmigración para que una persona abandone el país, limitando además su regreso.

En el contexto actual bajo la administración Trump, y así estés cumpliendo un proceso migratorio para legalizar tu residencia, expertos sugieren que verifiques si existe una orden de deportación en tu contra.

5 métodos para saber si hay una orden de deportación en tu contra

Revisar tu estado migratorio de forma periódica puede evitar una detención inesperada o la ejecución sorpresiva de la orden. Esto son los métodos para verificar:

Consultar el sistema automatizado de la EOIR (ACIS)

El Automated Case Information System es una herramienta de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) que permite verificar audiencias, resoluciones y órdenes activas.

Solo se necesita el número A, también conocido como Número de Registro de Extranjero. Al introducirlo, el sistema mostrará:

Estado actual del proceso migratorio

Fechas de audiencias próximas

Órdenes de deportación emitidas por un juez

Este método es uno de los más rápidos y accesibles.

Llamar a la línea directa automatizada de casos del DOJ

El Departamento de Justicia ofrece un número gratuito: 1-800-898-7180. Al llamar, el sistema solicita el número A y proporciona información actualizada sobre:

Audiencias

Decisiones recientes

Órdenes de deportación vigentes

Es útil para quienes no tienen acceso a internet o prefieren recibir la información por vía telefónica.

Consultar directamente con la corte de inmigración asignada

Si sabes en qué corte se lleva el caso, es posible comunicarse con ella y solicitar orientación general sobre el expediente. Aunque no pueden dar asesoría legal, sí pueden confirmar si un proceso sigue abierto.

Verificar estatus con ICE si se tuvo contacto previo

Personas que han estado bajo supervisión de ICE o que han firmado presentaciones periódicas pueden preguntar directamente por su situación. Un oficial puede confirmar si existe una orden o si el expediente se encuentra en revisión.

Solicitar el expediente migratorio mediante FOIA

Cuando se sospecha que nunca llegaron las notificaciones o que existe un error en los registros, la opción más completa es solicitar el expediente migratorio mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Para ello se recomienda presentar el formulario G-639, que permite acceder a:

Historial migratorio completo

Notificaciones enviadas

Decisiones de la corte

Órdenes de deportación emitidas en el pasado

Este método es esencial cuando se desconoce totalmente la situación del caso o se ha cambiado de domicilio varias veces.

Tipos de orden de deportación

Los abogados especializados de Curbelo Law subrayan que no todas las órdenes de deportación tienen el mismo alcance. Identificar el tipo puede marcar la diferencia.

Entre las más comunes se encuentran:

Orden de deportación en ausencia (in absentia): se dicta cuando el inmigrante no asiste a una audiencia programada ante un juez.

se dicta cuando el inmigrante no asiste a una audiencia programada ante un juez. Deportación expedita (expedited removal): ocurre cuando un oficial de inmigración determina la expulsión sin necesidad de pasar por un juez, usualmente en casos de detenciones en la frontera o ingreso reciente sin autorización.

ocurre cuando un oficial de inmigración determina la expulsión sin necesidad de pasar por un juez, usualmente en casos de detenciones en la frontera o ingreso reciente sin autorización. Reinstalación de una orden previa (Reinstatement of Removal): se aplica si una persona que ya fue deportada vuelve a ingresar sin permiso; en ese caso, la orden anterior se reactiva de inmediato.

Aunque recibir una orden de deportación puede parecer definitivo, Curbelo Law aclara que aún existen opciones legales para frenar o revisar el proceso, dependiendo del caso.

