Por qué bajaron las remesas a México: la nueva dinámica de los inmigrantes

México recibió $51,344 millones de dólares de los mexicanos que viven en el extranjero durante los primeros 10 meses de 2025, lo cual representa una reducción del 5.1%, en comparación con otros años y con esto serían 7 meses que van a la baja. En parte la situación de las remesas se debe a la agresiva política migratoria de Estados Unidos.

Durante el Foro de Remesas de América Latina y el Caribe se llevó a cabo un análisis en donde se explica la disminución en las remesas que llegan a México, las cuales durante los primeros diez meses de 2025 cayeron 5.1%.

Lo contrario sucede en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Colombia, las remesas aumentaron 17.5%.

México tenía 11 años de incrementos anuales de remesas al terminar el 2024 con un récord de $64,745 millones de dólares, pero en marzo de 2025 comenzaron a disminuir tras los primeros días del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump al firmar una orden ejecutiva sobre deportaciones masivas.

Desempleo, deportaciones y ausencias

Los factores que explican la caída del ingreso a México por remesas son el desempleo en Estados Unidos para los trabajadores inmigrantes. Las deportaciones de los trabajadores mexicanos indocumentados también afectó, además de la ausencia de los empleados a sus trabajos por temor a las redadas migratorias y se detenidos por agentes federales para luego ser deportados.

Otro de los factores se debe al bajo flujo de migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos en comparación con migrantes de otros países de Latinoamérica que aumentó el porcentaje de llegadas principalmente personas desde Venezuela.

CEMLA documentó que en 2025 en el mercado laboral de Estados Unidos el empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes se debilitó, lo que provoca una caída del ingreso salarial y en consecuencia la dificultad para mandar remesas.

El análisis del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe destaca que la edad laborable de los migrantes mexicanos también ha cambiado, ya que personas entre 26 y 35 años disminuyó en su llegada a Estados Unidos en comparación con personas con más de 50 años que están en la etapa final de su vida laboral.

Es importante mencionar que en junio, el Gobierno de EE.UU. anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares. Claudia Sheinbaum implementó un programa para reembolsar a los mexicanos el monto que pagarán por los dólares enviados a México.

Los mexicanos son casi la mitad de los 11 millones de ciudadanos indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representaban cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

