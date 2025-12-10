El gobierno de Trump quiere revisar las redes sociales de los turistas de los últimos cinco años

La administración del presidente Donald Trump anunció una propuesta que modificaría de forma sustancial los requisitos para los turistas extranjeros que deseen viajar a Estados Unidos. El cambio obligaría a revelar hasta cinco años de historial en redes sociales antes de solicitar autorización de ingreso al país.

El aviso, publicado el 10 de diciembre en el Registro Federal, detalla que el requisito afectaría a quienes utilicen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Este programa permite a ciudadanos de países exentos de visa ingresar por períodos cortos sin necesidad de trámites consulares tradicionales.

Según el documento oficial, la solicitud incorporaría la revisión del historial digital como un dato obligatorio. Los viajeros deberían proporcionar información vinculada a sus perfiles, publicaciones o nombres de usuario utilizados durante los últimos cinco años, una medida que ampliaría los controles fronterizos existentes.

Datos adicionales y alcance internacional de la medida

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explicó en el aviso que esta política busca fortalecer los filtros de seguridad. Aclaró que la exigencia incluirá no solo redes sociales, sino otros datos adicionales que permitirían una verificación más profunda del comportamiento digital del solicitante.

Entre los nuevos requisitos figuran la divulgación de información sobre miembros de la familia, incluyendo nombres, fechas de nacimiento y lugares de residencia. También se solicitarán números de teléfono utilizados durante cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década, direcciones IP y metadatos de fotografías enviadas electrónicamente.

Si la propuesta entra en vigor, extendería a países previamente exentos la revisión obligatoria de redes sociales. Entre ellos se encuentran Reino Unido, Alemania, Japón y Corea del Sur, cuyos ciudadanos hasta ahora podían completar el proceso del ESTA sin someter su información digital a escrutinio.

La iniciativa surge en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y de control fronterizo impulsadas por el presidente Trump. En meses recientes, el Departamento de Estado amplió la revisión de redes sociales a solicitantes de visas H-1B y a sus dependientes, sumándose a políticas aplicadas a estudiantes y visitantes de intercambio.

Funcionarios estadounidenses han reconocido que desde enero varios viajeros fueron rechazados en aeropuertos del país debido a publicaciones en redes sociales o mensajes hallados en dispositivos personales durante las inspecciones. Organizaciones defensoras de libertades civiles advierten que la práctica podría convertirse en regla con la nueva propuesta.

La abogada Sophia Cope, de la Electronic Frontier Foundation, cuestionó la efectividad de la medida al señalar que no ha demostrado utilidad para detectar terroristas o criminales, pero sí ha afectado la libertad de expresión y la privacidad de viajeros y personas vinculadas a ellos, según indicó Sophia Cope.

Farshad Owji, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, criticó la idea al afirmar que tener ciudadanía de un país miembro del ESTA no implica compartir posiciones políticas con la administración estadounidense, según declaró Farshad Owji.

De acuerdo con el aviso oficial del Registro Federal, el público tiene un plazo de 60 días para enviar comentarios. Tras esa etapa, el gobierno evaluará las observaciones antes de decidir si adopta, modifica o descarta la propuesta.