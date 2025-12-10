Cuáles son las causas operativas por las que se cancelaron citas de visa H-1B

El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió temporalmente varias citas para visas H-1B en India, alegando “restricciones operativas” y la puesta en marcha de una nueva revisión de redes sociales para los solicitantes. La medida fue confirmada por abogados de inmigración que han recibido consultas de personas afectadas.

Los consulados de Estados Unidos en Chennai e Hyderabad enviaron notificaciones oficiales advirtiendo a los solicitantes que no deben presentarse a las entrevistas originalmente programadas. Las autoridades consulares explicaron que buscan reducir el flujo diario para garantizar un procesamiento seguro y adecuado en medio de los cambios.

En un correo enviado a los afectados, el Consulado de Chennai señaló que la reducción de citas responde a limitaciones operativas relacionadas con el nuevo análisis de seguridad. Señaló que es necesario verificar que ningún solicitante represente un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública antes de emitir la visa.

Newsweek informó que solicitó comentarios al Departamento de Estado, que aún no ha respondido. El aplazamiento coincide con la implementación de una política de verificación de antecedentes en redes sociales para solicitantes de visas H-1B y sus dependientes, un proceso que ya se aplica a estudiantes y visitantes de intercambio.

Reprogramaciones masivas y mayor revisión digital

La política exige revisar la presencia pública en línea de cada solicitante para reforzar los filtros de seguridad, una medida que podría generar demoras significativas. Abogados de inmigración advierten que este nuevo requisito podría afectar no solo a los solicitantes, sino también a los empleadores que dependen de ellos para cubrir puestos especializados.

La abogada Ellen Freeman comentó en LinkedIn que el Consulado de Hyderabad está reprogramando masivamente citas originalmente previstas a partir del 15 de diciembre de 2025. Expuso el caso de una solicitante que, pese a haber completado su cita biométrica, recibió un aviso moviendo su entrevista del 15 de diciembre al 10 de marzo de 2026, atribuido a la revisión digital.

Freeman señaló que las oficinas deChennai e Hyderabad son las más afectadas, aunque no todas las citas fueron canceladas. Indicó que la reprogramación parece concentrarse en los casos en los que la verificación en redes sociales no se ha completado o no arroja resultados concluyentes, según expresó Ellen Freeman.

La Misión de Estados Unidos en India informó que todos los solicitantes deben asistir únicamente en la nueva fecha comunicada por correo oficial. También advirtió que quienes acudan el día de la cita original no tendrán permitido el ingreso a la embajada ni a los consulados.

El abogado de inmigración James Hollis explicó que los cambios podrían alterar los planes de viaje de ciudadanos indios que programan citas con meses de anticipación, especialmente en temporada festiva. Subrayó que muchos lo hacen para visitar a sus familias, según indicó James Hollis.

Hollis añadió que las citas del 15 al 18 de diciembre parecen haber sido canceladas en todo el país. Algunos reportes sugieren que todas corresponden a visas H-1B, aunque el abogado consideró improbable que la medida abarque la totalidad de esas solicitudes.

La visa H-1B permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros altamente calificados en tecnología, ingeniería y medicina. El programa lleva años generando debate político, particularmente dentro del Partido Republicano, donde algunos sectores sostienen que desplaza a trabajadores locales.