Gobierno revela video de la incautación del petrolero en Venezuela

La fiscal Pam Bondi, publicó en su cuenta de X, del momento exacto cuando militares estadounidenses tomaron por asalto el buque cisterna que supuestamente era usado por Venezuela e Irán para transportar crudo a pesar de las sanciones internacionales en su contra.

“El Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”, describió Bondi.

La publicación está acompañada de un video en el que se ve a un grupo de militares descender de helicópteros y abordar el buque en alta mar.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Por la mañana, el mismo Trump anunció la operación en una conferencia e indicó que las imágenes del operativo serían divulgadas por las autoridades, como más tarde sucedió.

“Como probablemente ya sabrán, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande”, dijo.

Previo a la confirmación de Trump, se había dado a conocer la intercepción de un buque venezolano, sin más información.

Según información oficial, durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras.

Por lo que la administración de Trumo dijo que “Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”.

Maduro responde

Nicolás Maduro respondió a la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Durante un acto con campesinos y pescadores en Caracas, el mandatario venezolano calificó la operación como un acto de agresión y pidió a la población estar preparada para “partirle los dientes” a Estados Unidos en caso de una intervención militar.

El presidente venezolano denunció que la acción forma parte de la campaña de presión de la Casa Blanca y aseguró que el país no se dejará intimidar.

“Aquí estamos de pie, con dignidad, listos para defender nuestra patria”, afirmó.

