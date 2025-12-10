Mundial 2026: Egipto e Irán elevan queja por partido LGBTQ+ en Seattle

Las federaciones de Irán y Egipto elevaron una fuerte queja a la FIFA por la programación de su partido del Mundial 2026 en Seattle, ciudad donde el encuentro está previsto como parte de una celebración especial del orgullo LGBTI+.

La designación del duelo para el 26 de junio, en plena semana del Pride, encendió críticas desde ambos países de Medio Oriente, donde las comunidades LGBTQ+ enfrentan persecución institucional y criminalización.

La ciudad de Seattle había designado el partido como un evento conmemorativo del Pride incluso antes del sorteo oficial de la Copa del Mundo.

Tras el sorteo, la FIFA asignó el duelo Egipto vs. Irán al Seattle Stadium, mientras que los rivales del grupo, Bélgica y Nueva Zelanda, jugarán simultáneamente en Vancouver.

La alcaldesa electa de Seattle, Kate Wilson, celebró la decisión: “Con partidos en Juneteenth y durante el Pride, mostramos al mundo que en Seattle todos son bienvenidos”, expresó en redes sociales.

🇪🇬🇮🇷 SEATTLE'S "PRIDE MATCH" FOR 2026 WORLD CUP WILL FEATURE… EGYPT VS. IRAN



You cannot make this up.



Seattle organizers decided months ago that June 26 would be their LGBT "Pride Night" match during the 2026 World Cup.



Rainbow flags, art installations, community… pic.twitter.com/XcDf4q4sti — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 10, 2025

Fuerte rechazo de Egipto e Irán

Las federaciones de Egipto e Irán reaccionaron rápidamente con duros comunicados y entrevistas en medios estatales.

La Federación Egipcia de Fútbol envió una carta formal a la FIFA “rechazando categóricamente cualquier actividad relacionada con apoyar la homosexualidad durante el partido”, alegando que contradice los valores culturales, religiosos y sociales de las sociedades árabes e islámicas.

También pidió suspender la celebración para “evitar tensiones culturales y religiosas entre los aficionados de ambos países”.

Irán: denuncia pública y queja ante el Consejo de la FIFA

En Irán, donde la homosexualidad puede ser castigada con la pena de muerte, el presidente de la federación Mehdi Taj calificó la decisión como “un movimiento ilógico e irrazonable” durante una entrevista en televisión estatal.

Confirmó que Irán llevará el tema al Consejo de la FIFA, donde el egipcio Hany Abo Rida es uno de los miembros de mayor trayectoria.

Taj insistió en que el partido no debe usarse para “apoyar a un grupo particular”, y la televisión estatal iraní confirmó que enviarán una queja formal.

La molestia iraní también se enmarca en tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Semanas atrás, el país había amenazado con boicotear el sorteo en Washington D.C. porque cinco miembros de su delegación no obtuvieron visa para ingresar al país.

Sigue leyendo:

– Luis Fernando Tena permanecerá en Guatemala

– Mundial 2026: cuáles son los candidatos a llevarse la Copa del Mundo

– Messi e Inter Miami enfrentarían al América en la Concachampions 2026