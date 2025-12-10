Luis Fernando Tena permanecerá en Guatemala

La selección de Guatemala se quedó muy cerca de conseguir su pase al Mundial de 2026. Luis Fernando Tena estuvo a cargo de este proceso. A pesar de la decepción de haber quedado fuera de la Copa del Mundo, la federación guatemalteca reafirmó el puesto del “Flaco” en su banquillo.

Los “Chapines” quedaron en la tercera posición del Grupo A. Con ocho unidades, Guatemala no pudo conseguir su boleto al Mundial de 2026. Panamá y Surinam quedaron por encima; El Salvador no salió del fondo.

A pesar de esta decepción, desde la federación de Guatemala han decidido renovar el proceso comandado por Luis Fernando Tena. El estratega mexicano se mantendrá en el cargo del conjunto azul y blanco.

“La Federación de Fútbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso del 2026-2030“, indica el comunicado difundido por el ente federativo.

No está de más mencionar que Luis Fernando Tena era un estratega codiciado dentro del balompié de Concacaf. Desde Costa Rica llegaban reportes que ponían al “Flaco” Tena como el principal candidato para reemplazar a Miguel Herrera en el cargo del conjunto costarricense.

Luis Fernando Tena en Guatemala

En noviembre de 2021 Luis Fernando Tena fue anunciado como el nuevo seleccionador de Guatemala. Con el mexicano en el mando, “Los Chapines” han vuelto a competir dentro de Concacaf. Los registros del “Flaco” no son para nada despreciables.

En una decisión que tiene mucho sentido, la Federación de Guatemala le ha propuesto la renovación a Luis Fernando Tena. El técnico mexicano ha pedido responder hasta el arranque del próximo año. Pero me cuentan que el interés por continuar es mutuo. pic.twitter.com/YHBa4mkV5c — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) November 21, 2025

El “Flaco” Tena ya ha dirigido 59 partidos en el banquillo de la selección de Guatemala. El veterano estratega mexicano mantiene un balance de 25 triunfos, 13 empates y 21 derrotas. Los “Chapines” han marcado 86 goles y han recibido 72 anotaciones desde que Tena está en el mando.

Sigue leyendo:

– Carlos Ruiz le da prestigio a su récord al lado de Cristiano Ronaldo y Messi

– El “Flaco” Tena no pudo evitar el fracaso de Guatemala al caer con Panamá

– Santiago Giménez ahora es vinculado a un “gigante” de Sudamérica

– El Pachuca “afloja las cadenas” de Oussama Idrissi