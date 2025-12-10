Trump advierte que Colombia podría ser la “siguiente” después de Venezuela

El presidente Gustavo Petro “va a meterse en grandes problemas si no se pone las pilas”, declaró este miércoles el mandatario estadounidense Donald Trump sobre su homólogo colombiano, quien critica la política de Washington en América Latina.

Si Petro no abre los ojos “será el siguiente”, declaró Trump a la prensa. “Espero que esté escuchando”, agregó.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, el líder de la Casa Blanca respondió que no ha “pensado mucho en ello”.

“Colombia es un gran productor de drogas es decir, de cocaína”, recordó el presidente republicano.

En el marco de ofensiva militar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, Trump ha afirmado varias veces que los ataques en tierra contra los “narcoterroristas” llegarán “muy pronto”, tanto en territorio venezolano como en otros países.

Este miércoles, el presidente republicano también reveló que Estados Unidos incautó un “gran” petrolero frente a las costas venezolanas, aunque sin dar más detalles, subrayando como “el más grande jamás confiscado”, en medio de tensiones crecientes entre Washington y Caracas.

“Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante”, dijo el líder de la Casa Blanca a periodistas al inicio de una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios.

Sigue leyendo:

· Venezuela aprueba ley de seguridad ante llegada del portaaviones de EE.UU. al mar Caribe

· El mayor buque de guerra del mundo es desplegado por EE.UU. en el Caribe y Maduro eleva la alerta militar en Venezuela

· Rubio dice que EE.UU. tiene todo el derecho a operar militarmente en “su hemisferio”