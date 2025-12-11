Cuánto dinero puedo retirar de un cajero automático y cómo aumentar el límite

Retirar dinero en efectivo de un cajero automático en Estados Unidos está regulado por límites diarios que cada entidad bancaria establece para proteger a sus clientes y garantizar la disponibilidad de dinero en las máquinas.

Estos topes existen por razones de seguridad. Por ejemplo, si alguien obtiene los datos de una tarjeta, el límite impide que pueda vaciar la cuenta en un solo intento.

También están relacionados con la capacidad física de los cajeros, ya que solo pueden almacenar cierta cantidad de billetes y deben servir a cientos de usuarios cada día.

Sin embargo, esos límites no son iguales para todas las instituciones, y en algunos casos cambian según el tipo de cuenta o el historial del cliente.

¿Cuánto dinero se puede retirar de un cajero automático al día?

De acuerdo con Ken Justice, director de banca en cajeros automáticos de PNC Bank, los límites diarios suelen oscilar entre $300 y $1,500, aunque algunos bancos ofrecen rangos más amplios dependiendo de la cuenta.

Según reseña USNews, las cuentas básicas suelen tener límites más bajos, mientras que las cuentas premium o con mayor antigüedad pueden acceder a montos superiores.

JPMorgan Chase: Entre $100 y $3,000, según el tipo de cajero

Entre $100 y $3,000, según el tipo de cajero Bank of America: Límites variables en cuentas personales; en negocios, $1,000 para el dueño y $100 para empleados.

Límites variables en cuentas personales; en negocios, $1,000 para el dueño y $100 para empleados. Citibank: $1,500 en cuentas básicas; $5,000 en paquetes Citigold

$1,500 en cuentas básicas; $5,000 en paquetes Citigold Wells Fargo: Límites variables según el cliente; se consultan en línea

Límites variables según el cliente; se consultan en línea U.S. Bank: Entre $200 y $2,000

Entre $200 y $2,000 PNC Bank: $500

$500 Truist: Entre $500 y $2,500, según cuenta

Entre $500 y $2,500, según cuenta Capital One: Entre $500 y $2,000

Entre $500 y $2,000 TD Bank: Entre $1,250 y $1,500, según tarjeta

Entre $1,250 y $1,500, según tarjeta Citizens Bank: $500 en cuentas regulares y $1,000 en Citizens Quest

$500 en cuentas regulares y $1,000 en Citizens Quest Morgan Stanley Private Bank: Entre $1,500 y $5,000

Entre $1,500 y $5,000 M&T Bank: $1,000

$1,000 Huntington Bank: $400

$400 Ally Bank: $1,010

$1,010 BMO Bank: $1,000

$1,000 American Express: $1,000

Cómo aumentar tu límite diario de retiro en cajeros automáticos

Si necesitas retirar más efectivo del que tu límite permite, la vía legal y correcta es solicitar el aumento directamente a tu banco.

Según Justice, la institución evaluará factores como el historial bancario, el tipo de cuenta y el monto solicitado. En muchos casos, los aumentos temporales son más fáciles de aprobar, especialmente si se trata de una necesidad puntual, como un viaje, un depósito en efectivo o una compra que requiere dinero físico.

Los aumentos permanentes suelen depender del nivel de actividad de tu cuenta, el tiempo que llevas como cliente y tu relación con el banco. Por ejemplo, si tienes cuentas adicionales, inversiones o productos financieros vinculados.

Y si necesitas más efectivo después de haber llegado al tope del día, existen otras opciones totalmente legales: acudir directamente a tu banco y hacer un retiro en ventanilla o solicitar cashback en comercios (pagar con tarjeta para recibir efectivo).

Te puede interesar:

· La tecla que debes oprimir en el cajero después de retirar efectivo para evitar fraudes

· El cajero automático se tragó mi tarjeta: lo que debes hacer

· Nunca uses tu tarjeta de débito en estos 10 momentos