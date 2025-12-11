“Doble pellizco”: el nuevo truco del Pixel Watch 4 que te hará sentir como Iron Man

Si eres usuario de un Pixel Watch 4, prepárate para sentirte un poco más como Tony Stark o un Jedi a partir de hoy. Google acaba de lanzar una actualización masiva que cambia por completo la forma en que interactuamos con nuestro reloj inteligente, y créeme cuando te digo que ya no necesitarás tocar la pantalla para casi nada.

Get more things done with new updates to Pixel Watch 4.



1) More One-Handed Gestures: Along with Raise to Talk, we’ve added Double pinch and Wrist turn. You can use various features without ever touching your screen — scroll through or dismiss notifications, snooze your alarm,… pic.twitter.com/tzvGPqeMBM — Google (@Google) December 10, 2025

Como periodista que lleva años cubriendo wearables, he visto muchos intentos de “control sin manos”, pero lo que llega ahora al Pixel Watch 4 parece ser la implementación definitiva que estábamos esperando. La actualización de diciembre, que ya debería estar apareciendo en tu dispositivo, introduce los gestos de “Doble pellizco” y “Giro de muñeca”, además de una mejora sustancial en las respuestas inteligentes gracias a la IA de Gemini.

Olvídate de manchar la pantalla con dedos grasientos mientras cocinas o de intentar tocar un botón minúsculo mientras cargas las bolsas del supermercado; tu muñeca acaba de volverse mucho más lista.

El poder del “Doble Pellizco”: Tu nuevo botón mágico

Hablemos de la joya de la corona de esta actualización: el gesto de Doble Pellizco. La premisa es ridículamente sencilla pero efectiva: solo tienes que juntar tu dedo índice y pulgar dos veces rápidas. ¿El resultado? El reloj interpreta esto como un botón de acción universal.

Hasta ahora, controlar un smartwatch implicaba, irónicamente, usar la otra mano. Pero con esta actualización, Google ha integrado este gesto en el núcleo del sistema operativo para que sea contextual. Si te entra una llamada, un doble pellizco la responde. Si suena tu alarma por la mañana y no quieres abrir los ojos ni buscar el botón, doble pellizco y snooze. Si estás escuchando música, este gesto funciona como tu botón de pausa y reproducción.

Lo más interesante es cómo Google ha implementado las “pistas contextuales” (gesture hints). Si eres nuevo en esto, verás pequeñas indicaciones en la pantalla que te avisan cuándo puedes usar el gesto. Y tranquilo, si te agobia ver tantos avisos, puedes configurarlos para que aparezcan “Diariamente”, “Semanalmente” o solo “Una vez” desde el menú de configuración. Es un detalle de diseño que se agradece mucho para no saturar la interfaz visualmente limpia del Pixel Watch 4.

Un giro de muñeca para decir “ahora no”

El segundo gran protagonista es el Giro de Muñeca (Wrist Turn). A diferencia del doble pellizco, que es para “aceptar” o “actuar”, este gesto está diseñado para rechazar o ignorar. Imagina que estás en una reunión importante y tu reloj empieza a vibrar con una llamada inoportuna. En lugar de cubrir la pantalla con la palma de la mano de forma aparatosa, ahora simplemente giras la muñeca hacia afuera y de vuelta rápidamente.

Este movimiento es rápido, discreto y, sobre todo, natural. Google lo ha diseñado específicamente para silenciar llamadas entrantes y descartar notificaciones que te están molestando. Es la versión digital de hacer un gesto de desdén con la mano, pero aplicada a tu tecnología. Aunque pueda parecer una función menor comparada con el doble pellizco, en la práctica diaria es la que probablemente usarás más a menudo para mantener tu “paz digital” sin parecer maleducado mirando fijamente tu reloj.

Es importante notar que Google ha refinado la sensibilidad de estos sensores. En pruebas anteriores de tecnologías similares, era común activar acciones por error al mover el brazo. Sin embargo, los primeros reportes indican que este nuevo sistema requiere un movimiento intencional y deliberado, lo que debería evitar que cuelgues a tu jefe por accidente mientras saludas a alguien por la calle.youtube+1​

Respuestas Inteligentes vitaminadas con Gemini

Por último, pero no menos importante, esta actualización trae algo que no se ve a simple vista pero se siente en el uso diario: una mejora radical en las Respuestas Inteligentes (Smart Replies). El Pixel Watch 4 ahora utiliza un nuevo modelo de lenguaje en el dispositivo basado en Gemma, la familia de modelos abiertos de Google.

¿Qué significa esto en cristiano? Que tu reloj ahora es mucho más rápido y preciso entendiendo el contexto. Las sugerencias de respuesta ya no son frases genéricas tipo “Sí” o “No”. El sistema es capaz de analizar el mensaje que has recibido y ofrecerte respuestas con matices mucho más humanos y útiles. Y lo mejor de todo: es dos veces más rápido y consume tres veces menos memoria que el sistema anterior. Esto es crucial para la batería, que siempre ha sido el talón de Aquiles de los relojes inteligentes potentes.

Además, estas respuestas inteligentes se integran perfectamente con los nuevos gestos. Puedes recibir un mensaje, leerlo, y seleccionar una respuesta sugerida usando solo el doble pellizco, sin tocar la pantalla jamás. Es la experiencia de “manos libres” real que llevábamos años esperando.

Para activar todas estas novedades, solo tienes que ir a Ajustes > Gestos > Gestos con la mano en tu Pixel Watch 4 y asegurarte de tener activados tanto el “Doble pellizco” como el “Giro de muñeca”. Bienvenido al futuro, donde tus dedos son el único mando a distancia que necesitas.

