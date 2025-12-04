Google Pixel Watch: crecen los rumores sobre nuevos gestos “a lo Apple Watch”

Los rumores apuntan a que Google estaría preparando una actualización importante para sus relojes Pixel Watch que permitiría controlarlos con gestos de dedos y muñeca, muy en la línea de lo que ya ofrecen los Apple Watch más recientes. De confirmarse, estaríamos ante una mejora clave para la experiencia manos libres y la accesibilidad, dos temas que generan mucho interés entre los usuarios de wearables.

La novedad más llamativa sería un gesto de “doble pellizco” (double pinch) con los dedos, pensado para interactuar con el reloj sin tocar la pantalla. A esto se sumarían nuevos gestos de muñeca, como giros rápidos, que permitirían gestionar notificaciones o llamadas con un simple movimiento. Es justo el tipo de actualización discreta pero muy práctica que puede hacer que un reloj inteligente pase de “útil” a “imprescindible” en el día a día.

Nuevo gesto de “doble pellizco” en el Pixel Watch

En el código de la app del Pixel Watch se han encontrado referencias directas a un gesto llamado “Double pinch”, lo que indica que Google está trabajando activamente en esta función. La idea es que un pequeño pellizco con los dedos pueda servir para contestar llamadas, interactuar con notificaciones, controlar ciertos accesos rápidos o incluso disparar la cámara del teléfono desde la muñeca.

Este enfoque recuerda de forma evidente a las funciones de gesto que Apple ha ido puliendo en los Apple Watch, especialmente en modelos recientes donde los gestos con la mano se han convertido en una herramienta clave de control rápido y accesible. Google podría seguir una estrategia similar, pero adaptada a su ecosistema Wear OS y a la integración con servicios como Google Assistant o Google Fotos.

Si estos gestos se integran bien con el sistema, el usuario no solo ganará comodidad, sino también una experiencia más fluida en situaciones donde sacar el móvil o tocar la pantalla es incómodo.

Vuelven los gestos de muñeca al reloj de Google

Otro punto interesante es la posible vuelta de los gestos de muñeca que Wear OS ya había explorado en el pasado. En versiones anteriores, el sistema permitía usar giros de muñeca para desplazarse por listas o notificaciones, aunque la implementación no siempre fue consistente y muchos usuarios terminaron desactivándolos. Ahora, el código sugiere que Google quiere recuperar esta idea, pero con un enfoque más directo y útil.

Las nuevas referencias hablan de “wrist turns” orientados a acciones muy concretas, como silenciar llamadas o descartar notificaciones con un giro rápido de la muñeca. En lugar de intentar reconocer demasiados movimientos diferentes, la compañía parecería centrarse en pocos gestos bien definidos, fáciles de recordar y, sobre todo, fiables.

Qué pueden significar estos gestos para el futuro del Pixel Watch

Por ahora, no hay anuncio oficial ni fecha confirmada, pero el hecho de que existan cadenas de texto y referencias internas en la app indica que Google está preparando el terreno para lanzar estos gestos en una próxima actualización de software. Es muy probable que se trate de un despliegue progresivo, quizá primero en los modelos más recientes de Pixel Watch y, después, en generaciones anteriores si el hardware lo permite.

Si el doble pellizco y los giros de muñeca llegan tal y como apuntan las pistas, el Pixel Watch podría acercarse aún más al Apple Watch en términos de usabilidad y control manos libres.

Para quienes ya usan un Pixel o apuestan por el ecosistema de Google, esto podría ser el empujón definitivo para considerar el Pixel Watch como su próximo reloj inteligente. Si se confirman estos cambios, los próximos meses podrían traer una de las actualizaciones más interesantes para el Pixel Watch desde su lanzamiento, y vale la pena estar atento a cómo Google decide presentar y desplegar estos nuevos gestos.

