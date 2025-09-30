Precio del Pixel Watch 3 se desploma a $199: ¿Vale la pena comprar el reloj de Google?

El precio del Pixel Watch 3 se ha desplomado de forma significativa en la antesala del lanzamiento de la próxima generación de relojes inteligentes de Google. Actualmente, este reloj inteligente se puede adquirir a un precio mucho más accesible, lo que representa una gran oportunidad para quienes quieren un smartwatch de alta gama sin gastar tanto.

Precio actual y descuentos del Pixel Watch 3

El Pixel Watch 3, que salió al mercado el año pasado, está siendo vendido en tiendas como Walmart por tan solo $199 dólares en su versión Wi-Fi de 41 mm, lo que supone un descuento de $150 dólares respecto a su precio inicial de $349 dólares. Para quienes prefieren una pantalla más grande, la versión de 45 mm está disponible desde $249 dólares. Estos precios varían según el color, tamaño y si el modelo incluye conectividad LTE, pero en general los descuentos son importantes y muy atractivos. Por ejemplo, el modelo Wi-Fi 41 mm en color Gold/Hazel está a $199.99 dólares, mientras que el modelo con LTE puede costar hasta $399.99 dólares, dependiendo del tamaño y color.

Además, estos precios competitivos se pueden encontrar tanto en Walmart como en Amazon, aunque en Google Store y Best Buy los precios todavía están un poco más altos pero igualmente rebajados, empezando en unos 249 dólares. Esto hace que el Pixel Watch 3 sea una opción tentadora para quienes buscan smartwatch de calidad sin tener que pagar demasiado.

Especificaciones técnicas del Pixel Watch 3

El Pixel Watch 3 es conocido por su diseño elegante y su integración con el ecosistema de Google. Destaca por haber reducido aún más los biseles de la pantalla en comparación con modelos anteriores, lo que mejora la experiencia visual. Viene en dos tamaños (41 mm y 45 mm), para adaptarse a diferentes gustos.

En cuanto a características, el modelo incluye sensores avanzados de salud y fitness, una pantalla AMOLED vibrante, y soporte para conectividad Wi-Fi y LTE, lo que permite la independencia del teléfono para muchas funciones. Su sistema operativo es Wear OS, que ofrece integración con Google Assistant, notificaciones, y acceso a una variedad de aplicaciones.

Sin embargo, las diferencias con el próximo Pixel Watch 4 no son radicales, ya que la nueva generación añade principalmente mejoras menores como conexión satelital para emergencias fuera de cobertura, carga más rápida mediante una nueva base, y una pantalla con diseño abovedado más innovador.

¿Por qué aprovechar esta oferta ahora?

Es habitual que precios de modelos anteriores caigan para limpiar inventario y atraer compradores ante la inminente llegada de nuevas generaciones. Esta bajada es una excelente oportunidad para quienes no necesitan la última versión pero sí quieren un smartwatch potente y bien diseñado.

El Pixel Watch 3 sigue siendo un dispositivo muy capaz para monitorear la salud, recibir notificaciones y manejar otras tareas inteligentes. Además, al ser un producto oficial Google, se garantiza buena integración y soporte constante de software.

