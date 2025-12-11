Hispana da a luz a bebé que se gestó fuera del útero, en Los Ángeles

Una hispana de Los Ángeles se llevó la sorpresa al enterarse de que estaba embarazada y de que su bebé se estaba gestando dentro de su abdomen en lugar de en su útero.

Suze López, de 41 años y residente de Bakersfield, dio a luz a un bebé sano, cuyo nacimiento fue descrito como un “milagro médico”, según un comunicado del hospital Cedars-Sinai.

El alumbramiento ocurrió pocos días después de que López recibiera la noticia de su embarazo, que pasó inadvertido porque el bebé se desarrollaba fuera del útero, oculto tras un gran tumor ovárico.

“Debido al gran quiste ovárico que había estado creciendo durante años, podría haber sido un falso positivo, incluso cáncer de ovario“, expresó Suze López.

“Y yo estaba acostumbrada a tener periodos muy irregulares y algunas molestias abdominales. No podía creer que después de 17 años de rezar e intentar tener un segundo hijo, estuviera realmente embarazada“, agregó.

Tres días después de enterarse de su embarazo, López, enfermera de urgencias, compartió la noticia con su esposo, Andrew, durante una cita en un partido de béisbol de Los Ángeles Dodgers. Sin embargo, durante el viaje, la hispana empezó a sentir dolor abdominal y se dirigieron al hospital Cedars-Sinai.

Durante esa visita al hospital, Suze López se enteró de que se trataba de un embarazo ectópico abdominal.

“Suze estaba embarazada, pero su útero estaba vacío y un quiste ovárico benigno gigante, que pesaba más de 20 libras, ocupaba demasiado espacio“, dijo el Dr. John Ozimek, director médico de Trabajo de Partos y Alumbramiento del hospital Cedars-Sinai, en un comunicado.

“Entonces, descubrimos un bebé casi a término en un pequeño espacio en el abdomen, cerca del hígado, con el tren trasero apoyado en el útero. Un embarazo tan fuera del útero que continúa desarrollándose es casi inaudito“, agregó.

Ozimek mencionó que, a medida que el bebé crecía dentro del abdomen de López, detrás de la masa, empujaba el enorme quiste hacia adelante.

“Es lógico que ella simplemente pensara que el tumor estaba creciendo de nuevo, no que pudiera estar embarazada”, añadió el médico.

Un embarazo ectópico es cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, a menudo en órganos vitales o en vasos sanguíneos importantes, donde la placenta no puede crecer de forma segura, lo que crea un alto riesgo de hemorragia materna catastrófica y muerte fetal.

Fue necesario un equipo de unos 30 especialistas médicos para llevar a cabo un parto y una cirugía complejos y coordinados.

Expertos en medicina materno-fetal, oncólogos, ginecólogos, enfermeras, anestesiólogos y numerosos técnicos quirúrgicos participaron en la atención del alumbramiento.

López dio a luz a un bebé con la ayuda de un equipo integrado por los especialistas médicos. Se explicó que primero se extirpó el quiste para que los médicos pudieran ayudar en el nacimiento del bebé, llamado Ryu López, de manera segura.

Los médicos del hospital Cedars-Sinai informaron que, tanto la madre como el bebé, se encuentran bien de salud.

“Espero que (Ryu) se dé cuenta del lugar especial que ocupa en este mundo. Desde que nació, ha superado todos los pronósticos”, expresó la Dra. Sara Dayanim, neonatóloga del hospital Cedars-Sinai Guerin Children’s.

