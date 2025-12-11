ICE arrestó a ciudadanos estadounidense, pese a ofrecer mostrar su pasaporte

Un joven residente de Minneapolis de 20 años fue detenido por error durante una operación federal en el vecindario Cedar-Riverside. Según su testimonio, los agentes no verificaron su ciudadanía a tiempo, pese a que insistió repetidamente en que era estadounidense. Detención injusta por agentes de inmigración generó alarma comunitaria.

El joven, identificado únicamente como Mubashir, afirmó que ofreció presentar su pasaporte en varias ocasiones mientras los agentes del ICE lo retenían. De acuerdo con CBS News, fue sometido a una llave de cabeza antes de ser llevado a un vehículo sin explicación clara. Arresto erróneo por ICE en Minneapolis desató críticas.

Videos registrados por testigos mostraron el momento en que fue escoltado hacia un edificio federal a kilómetros del lugar. Allí permaneció retenido hasta que finalmente le permitieron mostrar su documentación. Mubashir aseguró sentirse agredido y confundido, indicando que ningún agente se identificó adecuadamente durante el procedimiento.

Aumento de operativos federales en Minnesota

El incidente ocurrió mientras el Departamento de Seguridad Nacional implementa la Operación Metro Surge, una estrategia que ha intensificado los controles migratorios en Minneapolis y St. Paul. Las autoridades aseguran que la operación se dirige principalmente hacia personas con órdenes de deportación y antecedentes penales.

La medida coincidió con recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien criticó públicamente a la comunidad somalí en Minnesota. Sus comentarios provocaron inquietud entre residentes locales, especialmente en barrios donde vive gran parte de la población afectada. Operativos de inmigración en Minneapolis preocupan a líderes comunitarios.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el jefe de policía Brian O’Hara expresaron preocupación y solicitaron más información al gobierno federal. Aclararon que la policía local no participó en el operativo donde fue detenido Mubashir, calificando el hecho como una violación de derechos y un uso excesivo de fuerza.

Mubashir relató que, tras ser liberado, pidió a los agentes que lo devolvieran al lugar donde lo recogieron, pero supuestamente le respondieron que debía regresar caminando a través de la nieve. Aseguró sentirse humillado y temeroso de futuros encuentros. Errores en operativos migratorios federales han incrementado tensiones.

Paralelamente, la administración continúa revisando la elegibilidad de titulares de tarjetas verdes originarios de Somalia y otros países. También puso fin al Estatus de Protección Temporal para somalíes en Minnesota, lo que afecta a cientos de residentes que habían obtenido permisos laborales por razones humanitarias.

El gobernador Tim Walz envió una carta al DHS cuestionando la agresiva postura federal, mencionando informes sobre ciudadanos detenidos mientras documentaban las redadas. Entre ellos estaría Susan Tincher, una observadora comunitaria arrestada durante operativos recientes. Controversias por redadas de ICE en Minnesota siguen aumentando.