Karim Benzema abre la puerta a un regreso a Francia para el Mundial 2026

Karim Benzema abrió la puerta a un posible regreso a la selección de Francia para el Mundial 2026 si lo convoca Didier Deschamps.

“Si me llaman a la selección, vuelvo”, dijo el ex jugador del Real Madrid en una entrevista que publica este jueves la web del L’Équipe, en la que se pregunta: “¿Quién no tiene ganas de jugar un Mundial?”.

Benzema, con 37 años y jugando en Al Ittihad de Arabia Saudí, aseguró que se siente aún un competidor y no rechazaría una convocatoria con Les Bleus en caso de llegar para la siguiente Copa del Mundo.

Karim Benzema n'écarte pas la possibilité de revenir en équipe de France pour disputer la Coupe du monde > https://t.co/65qOFxxqUK pic.twitter.com/hrK8IWh5no — L'Équipe (@lequipe) December 11, 2025

Karim Benzema con un pasado turbio en selección de Francia

El ex-delantero del Lyon y Real Madrid no ha tenido un buen camino con la selección de Francia en su carrera.

En 2018 fue apartado del Mundial de Rusia luego de un escándalo y en 2022 se retiró tras una supuesta lesión, aunque luego regresó a los entrenamientos con el Real Madrid.

El jugador se negó a valorar aquellos acontecimientos, que consideró “terminados” y dijo no querer “alimentar la polémica”.

Debutante en 2007, salió de la lista de Deschamps en 2015 cuando su nombre apareció asociado a un caso de chantaje con un vídeo sexual de su compañero Mathieu Valbuenna, por el que finalmente fue condenado como cómplice.

En 2021 regresó a la selección gracias a sus buenas actuaciones con el Madrid, ganó la Liga de las Naciones y marcó cuatro goles en la Eurocopa que no pudieron impedir la eliminación de Francia en octavos de final.

Los goles y el liderazgo de la selección de Francia recayeron en Kylian Mbappé, quien es uno de los máximos goleadores en la historia del combinado francés.

Entre los delanteros que tiene Francia para la siguiente Copa del Mundo están Hugo Ekitike, Mateta, Mbappé, entre otros.

De por vida con la selección, Benzema tiene 97 partidos disputados con 37 goles, campeón sub-17 de Europa y la mencionada Nations League.

