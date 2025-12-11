Madre hondureña es detenida por agentes de ICE tras romper el vidrio de su coche 

Una madre hondureña identificada como Vilma Cruz fue arrestada por agentes de inmigración en Kenner, Louisiana, después de un breve encuentro mientras conducía. Según su familia, la detención ocurrió en cuestión de minutos.

El caso ha generado inquietud porque Cruz llevaba casi veinte años viviendo en Estados Unidos y había evitado salir de casa durante semanas debido al aumento de operativos migratorios. Su familia afirma que no contaba con antecedentes y que desconocen el motivo por el que fue interceptada.

Un momento que puede cambiar una vida

De acuerdo con CBS News, su hijo Jonathan Escalante, de 18 años, relató que recibió una llamada en la que su madre le dijo que los agentes se habían ubicado detrás de su automóvil. Él alcanzó a escucharla declarar en español que no había hecho nada antes de que la comunicación se cortara definitivamente. No volvió a tener contacto con ella después de ese momento.

Un gran número de arrestos de inmigrantes han iniciado por detenciones por tráfico. Crédito: Shutterstock

Según otro familiar entrevistado por CBS News, también estaba en línea con Cruz cuando escuchó gritos de los agentes pidiéndole abrir la puerta y luego el sonido de una ventana rompiéndose. Después de eso, el teléfono quedó inactivo. La familia dice que la noche anterior incluso habían hablado sobre si era seguro que Cruz saliera a trabajar.

Razón de la detención según ICE

El arresto ocurrió dentro de la operación “Catahoula Crunch”, un despliegue del Departamento de Seguridad Nacional dirigido, según funcionarios citados por CBS News, a la captura de “extranjeros ilegales con historial criminal” en el área de Nueva Orleans. Sin embargo, el hijo de Cruz afirmó que no conoce antecedentes penales de su madre ni comprende por qué habría sido objetivo del operativo, además de no tener la seguridad completa sobre su estatus migratorio.

Según CBS News, ICE no respondió a ninguna de las solicitudes de información relacionadas con la situación de Cruz ni aclaró los motivos específicos de su aprehensión. La falta de comunicación oficial ha dejado sin claridad a la familia, que desconoce su estatus legal actual y los pasos que seguirán las autoridades.

La vida de Vilma Cruz y el impacto en su familia

Cruz, originaria de Honduras, llevaba alrededor de dos décadas en Estados Unidos y se dedicaba al trabajo doméstico y de mantenimiento para sostener a sus hijos. Había dejado de salir a trabajar durante casi tres semanas debido al aumento de las redadas en la zona, lo que generó preocupación en su familia sobre los riesgos de desplazarse.

Su hijo Jonathan, ciudadano estadounidense al igual que su hermana de 9 años, explicó que ahora debe encargarse por completo del cuidado de la menor. Señaló que incluso carga su pasaporte por temor a ser detenido, pues teme que los agentes puedan cuestionarlo sin motivo. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), citado por CBS News, informó que considera acciones legales para frenar estas operaciones y que abriría una recaudación de fondos para apoyar a la familia.

El grupo también señaló que Cruz podría encontrarse en un centro de detención en Mississippi. De acuerdo con CBS News, la ausencia de respuesta por parte de ICE dificulta prever los siguientes pasos en su proceso y conocer su paradero exacto.

