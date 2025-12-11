Trump planea zona militar en la frontera sur de California

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que planea añadir una zona militarizada en la frontera sur con México, en el estado de California, como parte de un importante cambio que ha llevado a las tropas a la seguridad fronteriza como nunca antes.

El Departamento del Interior informó que transferiría la jurisdicción a lo largo de la mayor parte de la frontera de California con México a la Marina para reforzar el papel que han desempeñado las tierras públicas en la salvaguardia de la soberanía nacional.

Según el Departamento del Interior, la nueva área de defensa nacional en California fue descrita como una zona de alto tráfico para cruces ilegales de inmigrantes.

Sin embargo, las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos han disminuido este año a su ritmo más lento desde la década de 1960, en medio de la iniciativa del presidente Trump de deportaciones de inmigrantes a gran escala.

La medida coloca secciones de la frontera sur bajo la supervisión de bases militares cercanas, lo que permite a las tropas estadounidenses detener a personas que ingresan al país sin documentos migratorios y eludir una ley que prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley civil.

Esto se hace en virtud de la emergencia nacional en la frontera que fue declarada por Trump desde el primer día de su mandato.

La estrategia militar se implementó por primera vez en abril a lo largo de un tramo de 170 millas de la frontera en Nuevo México y posteriormente se expandió a partes de la frontera en Texas y Arizona.

La nueva zona militarizada se extiende desde la frontera con Arizona hasta el desierto de la montaña Otay, atravesando Imperial Valley y las comunidades fronterizas, que incluyen la comunidad no incorporada de Tecate, California, al otro lado de la frontera con la ciudad mexicana del mismo nombre.

Más de 7,000 soldados han sido desplegados en la frontera, junto con helicópteros, drones y equipo de vigilancia.

Las zonas permiten a las tropas estadounidenses detener a inmigrantes y a otras personas acusadas de invadir bases del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada. Las personas detenidas también podrían enfrentar cargos criminales adicionales que pueden significar penas de prisión.

De acuerdo con las autoridades, las zonas militares son necesarias para cerrar brechas en la seguridad fronteriza y contribuir a la lucha más amplia contra las redes de tráfico de personas y los cárteles de narcotráfico.

“Al colaborar con la Marina para cerrar brechas de seguridad de larga data, fortalecemos la defensa nacional, protegemos nuestras tierras públicas del uso ilegal e impulsamos la agenda del presidente“, dijo el secretario del Interior, Doug Burgum, en un comunicado de prensa.

El Departamento del Interior transferirá 760 acres de tierras públicas en los condados de San Diego e Imperial a la Marina por un periodo de tres años para establecer un Área de Defensa Nacional, se menciona en el comunicado.

Los planes de la nueva zona militarizada se anunciaron este miércoles, el mismo día que un juez ordenó a la administración Trump terminar con el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al gobierno estatal.

El gobernador Gavin Newsom presentó una demanda después de que Trump federalizó la Guardia Nacional de California en junio sin su aprobación, para impulsar las medidas de control migratorio del gobierno federal.

