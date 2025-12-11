Solicitante de Green Card es detenida por ICE en plena cita de rutina 

Xiomara Suárez-Marín, una mujer peruana de 29 años que buscaba regularizar su estatus migratorio, fue arrestada por agentes federales durante una cita programada en las oficinas de inmigración en Los Ángeles. La detención ocurrió mientras esperaba un avance en su trámite de residencia por matrimonio y en su caso de asilo.

Su pareja asegura que Xiomara había cumplido con todas las exigencias migratorias y que no tenía antecedentes penales.

Detención durante una cita rutinaria

De acuerdo con Newsweek, Suárez-Marín acudió a una cita en USCIS a finales de septiembre para un procedimiento vinculado a su caso de asilo. Su esposa, Grazielli Chiosky de Sousa, relató que Xiomara permaneció varias horas en el lugar hasta que tres oficiales le informaron que sería arrestada, algo que ella no esperaba por tener un ajuste de estatus en curso.

ICE declaró que una solicitud de Green Card no exime a la persona de un proceso por incidentes migratorios. Crédito: Kurgenc | Shutterstock

Según el testimonio de Chiosky de Sousa, la pareja entendía esa visita como una cita administrativa más, parte del proceso que mantenían desde hacía meses. Indicó que, incluso, en una reunión previa con ICE en agosto de 2025, un oficial reconoció que Xiomara tenía un trámite de residencia pendiente.

¿Por qué fue detenida?

Según declaraciones citadas por Newsweek, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el 26 de septiembre ICE arrestó a Suárez-Marín al considerarla una persona que había ingresado sin permiso por la frontera suroeste en noviembre de 2022. La agencia subrayó que un trámite pendiente ante USCIS no concede autorización para permanecer en el país si no existe estatus legal vigente.

De acuerdo con la postura oficial, la detención ocurrió en cumplimiento de los criterios migratorios que aplican a quienes entraron sin autorización. ICE insistió en que la existencia de una solicitud de Green Card o un proceso de asilo no impide que la agencia actúe si considera que la persona se encuentra en situación irregular.

La vida de Xiomara Suárez-Marín

Xiomara Suárez-Marín es originaria de Perú y salió de su país debido a la persecución que enfrentaba por su orientación sexual, según relató su esposa a Newsweek. Llegó a Estados Unidos en 2022 bajo libertad condicional humanitaria y desde entonces vivía en California junto a su pareja, con quien inició un proceso de residencia permanente por matrimonio.

Chiosky de Sousa destacó que ambas habían seguido cada paso requerido por las autoridades, presentando documentación, asistiendo a citas y manteniendo un historial limpio. También recalcó que contaban con registros de su ingreso y que, durante la cita en la que fue detenida, Xiomara presentó documentos que, según su familia, confirmaban su entrada bajo un estatus autorizado, pese a que la notificación de comparecencia emitida por ICE señalaba lo contrario.

¿Qué sigue para su caso?

Suárez-Marín continúa detenida en el Centro de Detención de Adelanto, en California, mientras su equipo legal prepara los siguientes pasos. De acuerdo con Newsweek, su cita reprogramada con USCIS quedó fijada para el 13 de enero y su audiencia en la corte de inmigración está programada para el 28 de enero.

Continúa leyendo:

Trump planea zona militar en la frontera sur de California

Aumentan 69% centros migratorios en el país y alcanzan récord de 65,000 recluidos

El salvadoreño Kilmar Ábrego García es liberado de un centro migratorio en EE.UU.





