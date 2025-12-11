Representantes republicanos presentan proyecto de ley para retirar a EE.UU. de la OTAN

Los conservadores Thomas Massie y Anna Paulina Luna impulsan un proyecto de ley para retirar a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo cual, en caso de avanzar, podría significar un duro golpe para la seguridad de Europa.

Bajo perspectiva de Massie, representante por Kentucky, resulta inequitativo las grandes cantidades de dinero destinadas por el gobierno estadounidense para defender a otros países cuando debía ser prioritario enfocarse en la defensa de su propio territorio.

“La OTAN es una reliquia de la Guerra Fría. Deberíamos retirarnos de la OTAN y usar ese dinero para defender nuestro propio país, no a los países socialistas.

La OTAN se creó para contrarrestar a la Unión Soviética, que se desintegró hace más de 30 años. Desde entonces, la participación estadounidense ha costado billones de dólares a los contribuyentes y sigue poniendo en riesgo la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras”, escribió a manera de justificación del proyecto HR 6508 denominado la Ley de la OTAN.

El representante Thomas Massie figura como uno de los republicanos opositores a algunas políticas promovidas por Donald Trump. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

La propuesta del ingeniero originario de Virginia Occidental además de ser copatrocinada por la representante por Florida, se respalda en una legislación complementaria presentada en la Cámara Alta por Mike Lee, senador republicano por Utah.

“Estados Unidos no debería ser la manta de seguridad del mundo, especialmente cuando los países ricos se niegan a pagar su propia defensa”, señala Massie cuya popularidad se ha visto reforzada a partir de su rechazo mostrado hacia varias iniciativas promovidas por el presidente Donald Trump quien, a diferencia de su primera administración al frente del gobierno, esta vez no ha manifestado ningún interés de sacar al país de la OTAN.

Así que el destino del proyecto de ley impulsado por Thomas Massie resulta incierto, pues el también conservador Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, recientemente presentó una legislación priorizando la cooperación en materia de seguridad con el flanco oriental de la OTAN.

Cabe señalar que la Ley de la OTAN también pretende impedir el uso de fondos públicos estadounidenses para los presupuestos comunes de la OTAN, incluyendo su presupuesto civil, su presupuesto militar y el Programa de Inversión en Seguridad.

“Nuestra Constitución no autorizó enredos extranjeros permanentes, algo contra lo que nuestros Padres Fundadores nos advirtieron explícitamente”, escribió Thomas Massie.

