Washington en emergencia: lluvias históricas provocan inundaciones, deslizamientos de tierra y evacuaciones

Washington amaneció el jueves en estado de emergencia debido a un diluvio que desbordó ríos, provocó deslizamientos de tierra y dejó a residentes atrapados en zonas inundadas. Decenas de miles de personas recibieron órdenes de evacuación mientras el agua seguía subiendo en varios condados.

Las intensas precipitaciones continuaron durante el día, especialmente en zonas de las Montañas Cascade, donde se habían registrado hasta 15,2 centímetros de lluvia en solo 24 horas. En Snoqualmie Pass, la tormenta dejó 4,3 centímetros adicionales en seis horas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El impacto fue inmediato: rescates acuáticos, carreteras cerradas, suspensión del servicio de Amtrak entre Seattle y Vancouver y cortes eléctricos que afectaron a más de 17,000 clientes.

Mount Vernon es una de las localidades con mayor riesgo por las inundaciones del río Skagit. Crédito: John Froschauer | AP

Evacuaciones en zonas rurales y alerta máxima en las ciudades

El gobernador Bob Ferguson declaró una emergencia estatal el miércoles al advertir que “habrá vidas en peligro en los próximos días”. Las autoridades instruyeron a los residentes de áreas vulnerables a trasladarse a zonas más altas.

El condado de Skagit —una de las áreas agrícolas más importantes del estado— ordenó la evacuación de todos los habitantes de la llanura aluvial centenaria del río Skagit. Se prevé que el río alcance niveles sin precedentes: 13 metros en Concrete y 12 metros en Mount Vernon.

En el valle cercano al Monte Rainier, los equipos de rescate del condado de Pierce evacuaron a familias de un parque de casas rodantes en Orting. Entre ellos, un hombre con gorro de Papá Noel que fue guiado entre aguas que llegaban a la cintura. Parte de la ciudad recibió la orden de evacuar ante el riesgo inminente por la crecida del río Puyallup.

Carreteras destruidas y transporte paralizado

Las lluvias provocaron múltiples deslizamientos de tierra. La Interestatal 90 —una de las principales arterias del estado— quedó parcialmente bloqueada por lodo, troncos y ramas.

Imágenes difundidas por equipos de rescate muestran vehículos atrapados entre los escombros, mientras otro tramo de la US 2 fue cerrado por la caída de rocas, árboles y acumulación de lodo.

La magnitud del daño obligó al cierre de todos los servicios gubernamentales no esenciales en el condado de Skagit, incluidos tribunales y oficinas administrativas.

Mount Vernon: la ciudad que teme lo peor

Con una población de 35,000 habitantes, Mount Vernon es una de las localidades con mayor riesgo por las inundaciones del río Skagit. Aunque un muro de contención construido en 2018 protegió al centro urbano en eventos anteriores —como la gran crecida de 2021—, las autoridades temen que esta vez el nivel del agua supere la defensa.

“Podría ser potencialmente catastrófico”, afirmó Ellen Gamson, directora de la Asociación del Centro de Mount Vernon.

Comerciantes como Sheena Wilson, dueña de una floristería, apilaron sacos de arena frente a los accesos y elevaron objetos para evitar pérdidas. “Si el agua entra por encima de la mesa tengo problemas más grandes que mi mercancía”, dijo.

En hogares cercanos al río, los residentes también se preparan para un posible desastre. Jake Lambly, que vive con su hijo de 19 años, aseguró desde su porche: “Este es mi único activo. No tengo nada más”.

Las autoridades advierten que la situación podría empeorar: otro sistema de tormentas llegará el domingo. Crédito: Martha Bellisle | AP

El fenómeno detrás del caos: un río atmosférico

Los meteorólogos describen el fenómeno como un río atmosférico, una concentración estrecha y potente de humedad que se desplaza desde el océano Pacífico hacia la costa noroeste de Estados Unidos.

“Es como una corriente en chorro de humedad con la boquilla avanzando por Oregón y Washington”, explicó Harrison Rademacher, del Servicio Meteorológico de Seattle.

La ciudad fronteriza de Sumas activó sirenas de alerta, cerró el cruce hacia Canadá para despejar vías de evacuación y pidió a los residentes abandonar inmediatamente la zona.

La sombra del cambio climático y lo que viene

Aunque los científicos evitan vincular un solo evento extremo con el cambio climático sin estudios específicos, coinciden en que el calentamiento global aumenta la frecuencia e intensidad de tormentas, incendios forestales, inundaciones y sequías.

Las autoridades advierten que la situación podría empeorar: otro sistema de tormentas llegará el domingo.

“El patrón parece bastante inestable de cara a las vacaciones”, alertó Rademacher.

