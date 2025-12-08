El invierno se desplaza al sur de EE.UU. mientras un peligroso río atmosférico amenaza al noroeste

Después de un fin de semana con acumulaciones significativas en el Medio Oeste, el clima invernal continúa su avance hacia la costa este. Chicago registró 4,6 pulgadas de nieve el domingo, mientras que zonas al norte superaron las 6 pulgadas. En Iowa y Dakota del Sur, algunas áreas recibieron más de 9 pulgadas.

Para este lunes, la banda de nieve se concentra más al este, afectando territorios desde Kentucky hasta Carolina del Norte, con advertencias activas en varias localidades.

Las autoridades meteorológicas emitieron una advertencia de tormenta invernal para partes de Virginia, donde se esperan entre 2 y 5 pulgadas de nieve desde Roanoke hasta Richmond.

En Norfolk, las acumulaciones podrían alcanzar 2 pulgadas, mientras que en el este de Kentucky y el área de Raleigh-Durham, en Carolina del Norte, se pronostica cerca de 1 pulgada. En el oeste de Virginia y el sur de Virginia Occidental podrían registrarse entre 1 y 3 pulgadas.

La nieve debería disiparse durante la noche del lunes, pero los funcionarios advierten que el tráfico nocturno podría ser peligroso debido a carreteras resbaladizas y visibilidad reducida.

En Iowa y Dakota del Sur, algunas áreas recibieron más de 9 pulgadas. Crédito: David Zalubowski | AP

El noroeste del Pacífico bajo amenaza por un río atmosférico

Mientras el este del país lidia con la nieve, el noroeste del Pacífico se prepara para un fenómeno climático de alto impacto: un río atmosférico que traerá lluvias intensas y persistentes durante varios días.

Washington, Oregón e Idaho se encuentran bajo una alerta de inundaciones que afecta a más de 9 millones de personas. Las autoridades advierten sobre riesgos adicionales como deslizamientos de tierra y flujos de escombros, especialmente en zonas montañosas o áreas ya saturadas.

Los modelos climáticos indican que podrían caer más de 10 pulgadas de lluvia entre lunes y miércoles en el oeste de Washington y Oregón. Los ríos de la región podrían alcanzar niveles de inundación importante a partir del miércoles, mientras las precipitaciones se mantendrán durante la semana y hasta el próximo fin de semana.

En el oeste de Virginia y el sur de Virginia Occidental podrían registrarse entre 1 y 3 pulgadas. Crédito: Matt Rourke | AP

Recomendaciones frente a las emergencias climáticas

Expertos recuerdan que las inundaciones repentinas representan uno de los mayores riesgos durante estos eventos. Entre las campañas de prevención destacan tres tácticas que pueden salvar vidas cuando un vehículo queda atrapado por una crecida, un recordatorio oportuno para los habitantes del noroeste del país.

Con el invierno recién iniciado, Estados Unidos enfrenta una combinación de nieve al este y lluvias torrenciales al noroeste, dos fenómenos que podrían afectar la movilidad, los servicios y la seguridad de millones de personas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los boletines meteorológicos locales, evitar desplazamientos innecesarios durante las horas críticas y asegurar viviendas y vehículos ante la posibilidad de cortes de energía, inundaciones o carreteras congeladas.

