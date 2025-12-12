Bondi pide a FBI identificar “terroristas domésticos” que vayan contra valores estadounidenses

El Departamento de Justicia ordenó a FBI identificar a supuestos “terroristas domésticos” y crear una lista de los objetivos y un sistema de recompensas en efectivo que incentive a los estadounidenses a denunciar sus presuntas actividades antiamericanas, según informó este jueves Los Angeles Times.

La fiscal Pam Bondi dijo que los “terroristas domésticos” recurren a la violencia, o amenazan con ella, para promover agendas políticas y sociales que vayan contra los valores americanos, capitalistas o cristianos, según un memorando fechado el 4 de diciembre al que tuvo acceso el rotativo angelino.

“Grupos criminales de izquierda radical”

La instrucción se da tras la creación de un nuevo grupo operativo “contra el terrorismo doméstico” y la “violencia organizada”, ordenado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de “izquierda radical”.

El texto firmado por el mandatario estadounidense, tras la muerte del influencer conervador Charlie Kirk en septiembre pasado, asegura que la actual violencia política es resultado de “campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, cuyo objetivo es silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar” el funcionamiento de una sociedad democrática.

Desmantelar redes que apoyen esos grupos

La orden de Trump instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.

El memorando de Bondi señala que las “agendas políticas y sociales” problemáticas podrían incluir “oposición a la ley y a la aplicación de la ley migratoria, opiniones extremas a favor de la migración masiva y la apertura de frontera.

La fiscal también ha pedido que se desarrolle un sistema de recompensas para alentar al público a denunciar a sospechosos, pero no hace referencia al supremacismo blanco.

